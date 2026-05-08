Chủ tịch Đà Nẵng: Không để vướng mắc nhỏ làm mất cơ hội lớn

Ngày 8/5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công”.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng trung tâm, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, chính quyền thành phố cam kết xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy, cùng phát triển với doanh nghiệp.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2025-2026, hướng tới mức tăng trưởng trên 8%, tuy nhiên, lãnh đạo thành phố nhìn nhận Đà Nẵng vẫn còn dư địa để phát triển.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung khơi thông các nút thắt liên quan thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, tài nguyên và nguồn lực phát triển. Thành phố luôn quán triệt nguyên tắc xuyên suốt không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi một cơ hội lớn của doanh nghiệp và của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, thành phố không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, mà sẽ hành động, xử lý dứt điểm các khó khăn thuộc thẩm quyền.

“Tinh thần là phải làm thật, làm nhanh, làm đến cùng và làm phải có kết quả”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Cũng nhấn mạnh quan điểm “nói là làm, làm đến cùng”, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định thành phố Đà Nẵng sẽ lấy kết quả giải quyết công việc và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo đánh giá năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, việc cần thời gian phải cam kết tiến độ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, không để tồn đọng kéo dài.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải trao đổi trực tiếp, trả lời thẳng, nội dung nào giải quyết được phải nêu rõ lộ trình, nội dung vượt thẩm quyền phải tham mưu UBND thành phố báo cáo xem xét giải quyết.