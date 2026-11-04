Ngày 4/11, tại đặc khu Phú Quốc, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì chương trình "Cà phê Doanh nhân" lần thứ tư, với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Buổi đối thoại tập trung ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, kinh doanh, qua đó tìm giải pháp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp (Ảnh: Hoàng Dung).

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh chính quyền và doanh nghiệp cần đồng hành, chia sẻ khó khăn, cùng hướng đến mục tiêu phát triển. Qua rà soát, tỉnh đã tập trung xử lý nhiều dự án tồn đọng, tuy nhiên vẫn còn những vấn đề mới phát sinh cần tiếp tục tháo gỡ.

Gỡ vướng đất đai, giải phóng mặt bằng, xử lý rác thải

Một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm là thủ tục đất đai, đặc biệt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án tại Phú Quốc.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm phục vụ APEC và mục tiêu phát triển dài hạn, ông Hồ Văn Mừng lưu ý đặc khu cần đổi mới phương thức triển khai, tối ưu hóa nguồn nhân lực. Địa phương có thể huy động các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp từ nhiều nơi tham gia đo đạc, đẩy nhanh tiến độ thay vì chỉ dựa vào nguồn lực tại chỗ.

Các doanh nghiệp chia sẻ khó khăn và kiến nghị tại buổi đối thoại (Ảnh: Hoàng Dung).

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Phú Quốc không chỉ tập trung vào các công trình phục vụ APEC mà cần thúc đẩy những dự án phát triển toàn diện, tạo động lực đồng bộ cho đặc khu.

Về môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhìn nhận công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường tại đảo ngọc chưa đáp ứng kỳ vọng trong bối cảnh lượng du khách và đại biểu quốc tế dự kiến tăng cao.

Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm, toàn bộ rác thải trên địa bàn phải được thu gom 100% về nhà máy xử lý. Chính quyền sẵn sàng hỗ trợ kinh phí thu gom rác cho người dân, doanh nghiệp nhằm bảo vệ môi trường sinh thái biển và rừng.

Đáng chú ý, tỉnh dự kiến phê duyệt Đề án chuyển đổi xanh, trong đó yêu cầu các phương tiện vận tải công cộng như taxi, xe buýt chuyển đổi sang sử dụng 100% xe điện.

Ông Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan tiếp nhận, khẩn trương rà soát, tháo gỡ dứt điểm khó khăn của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, không tự ý đặt ra các "giấy phép con" hoặc thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà.

Đào tạo nhân lực, đón đầu cơ hội từ APEC 2027

Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng thiếu hụt nhân lực phục vụ ngành du lịch và dịch vụ tại Phú Quốc.

Ghi nhận kiến nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết tỉnh sẽ phối hợp với các tập đoàn lớn và cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, tập trung trang bị ngoại ngữ, kỹ năng số và nghiệp vụ phục vụ khách quốc tế cho người lao động.

Với quy mô dân số khoảng 5 triệu người, An Giang có nguồn lao động trẻ dồi dào. Tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng để người dân khu vực đất liền tham gia lao động, lập nghiệp và thụ hưởng thành quả phát triển tại đặc khu Phú Quốc.

Quan cảnh buổi đối thoại (Ảnh: Hoàng Dung).

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chúc mừng sự ra đời của Hiệp hội Doanh nghiệp Phú Quốc, đồng thời kỳ vọng tổ chức này trở thành nơi kết nối, đoàn kết và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, thay vì cạnh tranh đơn lẻ.

Buổi đối thoại được kỳ vọng tạo thêm sự gắn kết giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, hạ tầng, môi trường và nhân lực, tạo nền tảng để Phú Quốc phát triển, sẵn sàng đón các sự kiện quốc tế lớn, trong đó có APEC 2027.