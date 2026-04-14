Chủ phường tuyên bố dừng hoạt động, nhiều người chơi nguy cơ mất tiền tỷ

Sáng 14/4, chị L.T.H. (trú xã Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H.T.Q. (SN 1991, trú cùng địa phương) đến công an. Chị H. cho biết có tham gia 14 dây phường (dây hụi, họ) do Q. tổ chức, tổng số tiền đã đóng là gần 1 tỷ đồng.

Theo quy định của chủ phường, người tham gia phải đóng “phế” 10% số tiền nộp lần đầu tiên. Người nhận lần đầu chỉ được nhận tiền gốc của các phường viên. Người cuối cùng sẽ nhận được nhiều tiền gốc và lãi nhất.

Một số người chơi phường đến nhà chị Q. yêu cầu trả tiền nhưng nhà khóa cửa (Ảnh: Hùng Tiến).

Chị H. được đưa vào một nhóm khoảng 300 thành viên. Hàng ngày, chủ phường sẽ nhắn tin lên nhóm về việc mở dây phường mới, số tiền tham gia, cách thức tính lãi, thời gian duy trì phường. Ai tham gia dây phường sẽ đăng ký lên nhóm và tiếp tục được đưa vào nhóm nhỏ.

Chị H. là người nhận phường cuối cùng của dây. Tuy nhiên, đến lượt nhận tiền, chị bị chủ phường đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả tiền.

Ngày 24/2, chị Q. thông báo trong nhóm tạm dừng hoạt động của phường đến ngày 1/3 do có việc đột xuất. Đến ngày 1/3, chủ phường thông báo dừng hoạt động. Lý do được đưa ra là “quá nhiều người không còn khả năng thanh toán”. Q. cam kết sẽ có trách nhiệm thu hồi số tiền các phường viên đã nộp.

“Tôi gọi điện, Q. vẫn nghe, vẫn hứa hẹn sẽ thu hồi tiền để trả. Đến tận nhà thì thấy khóa trái cửa, cả Q. và gia đình đều không còn ở đấy nữa”, chị H. nói.

Tương tự, bà N.T.H. (trú xã Tân Kỳ) cũng đang đứng trước nguy cơ mất trắng 1,8 tỷ đồng khi tham gia 16 dây phường do Q. tổ chức.

Bên cạnh bị hấp dẫn bởi mức lãi suất cao, điều khiến các phường viên tin tưởng là Q. có kinh tế vững, kinh nghiệm tổ chức phường 7 năm, thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện.

Sau khi nhận thông báo ngừng hoạt động phường, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Q. đến công an (Ảnh: Hùng Tiến).

“Khi xâu chuỗi toàn bộ sự việc, chúng tôi mới nhận ra nhiều điểm bất thường trong việc tổ chức phường của Q.”, bà H. nói.

Theo phân tích của bà H., trong 16 dây phường bà tham gia có chung 9 thành viên. Nếu như mỗi lần bà H. chuyển khoản tiền phường đều bị Q. yêu cầu chụp biên lai gửi vào nhóm thì 9 người này chỉ cần nhắn tin báo đã chuyển hoặc báo đã nhận phường.

Thực tế 9 người này có nộp tiền hay nhận tiền không, bà H. không xác định được. Bà nghi ngờ 9 người này là “chim mồi” hoặc đồng bọn của H. để tạo niềm tin cho phường viên nhằm chiếm đoạt tiền.

Trong khi đó, chị L.T.H. cũng chỉ ra điều bất thường trong việc tổ chức các dây phường của Q.. Trong các dây phường, Q. luôn là người nhận tiền đầu tiên, các vị trí còn lại là 9 người là thành viên chung của các dây. Những nạn nhân như chị hay bà H. đều là người nhận cuối cùng và thực tế, họ đều chưa được nhận tiền.

Ngày 14/4, ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, cho biết sau khi nắm được thông tin về đường dây phường hụi trên địa bàn, Thường trực Đảng ủy xã đã làm việc và giao Công an xã báo cáo Công an tỉnh để sớm làm rõ thông tin, xử lý nghiêm nếu có vi phạm để sớm ổn định tình hình.

Đảng ủy, UBND xã Tân Kỳ cũng đã báo cáo vụ việc đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, đồng thời yêu cầu cấp ủy, ban cán sự các khối xóm tuyên truyền để người dân nắm rõ thông tin.

Về số lượng người tham gia và số tiền đã đóng cho chủ phường, ông Sơn chưa thể cung cấp do đang chờ kết quả làm việc của Công an tỉnh.