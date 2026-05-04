Chủ nhà hàng lên tiếng việc đổi tôm sú thành tôm thẻ, nhân viên to tiếng

Tối 3/5, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết phản ánh một nhà hàng tại khu vực cảng Vũng Áng (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) có dấu hiệu phục vụ món ăn không đúng với yêu cầu của khách.

Theo nội dung bài đăng, một gia đình đến ăn hải sản tại nhà hàng L.H., gọi 500g ngao hai vòi, 500g mực nhảy và 500g tôm sú. Tuy nhiên, khi món mang ra, thực khách cho rằng nhà hàng đã đưa tôm thẻ thay cho tôm sú.

Dòng trạng thái phản ánh của thực khách gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Dương Nguyên).

Vị khách cho biết đã hỏi lại cả nhân viên và chủ nhà hàng nhưng đều nhận câu trả lời đây là tôm sú. Người này còn phản ánh trong lúc tranh cãi, một nam nhân viên mặc áo vàng có ý định lao vào hành hung và buông lời lẽ chửi bới khách. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn.

"Nếu gọi tôm sú mà mang tôm thẻ lên, nhà hàng phải báo cho khách một câu", nội dung bài viết nêu.

Ngày 4/5, bà C.T.L. (59 tuổi, chủ nhà hàng) xác nhận có xảy ra cãi vã giữa nhân viên và khách hàng liên quan đến món tôm.

Theo bà L., chiều 3/5, một gia đình 4 người đến quán gọi các món hải sản, trong đó có 500g tôm sú. Tuy nhiên, thời điểm đó nhà hàng không có sẵn tôm sú nhưng chưa cập nhật lại thông tin trên menu (thực đơn).

Người phụ nữ thừa nhận lỗi này hoàn toàn thuộc về phía nhà hàng. Trên thực đơn ghi tôm sú nhưng mức giá niêm yết 550.000 đồng/kg thực tế là giá của tôm thẻ, trong khi giá thị trường của tôm sú khoảng 1,2 triệu đồng/kg.

Khu vực nhà hàng ẩm thực tại Vũng Áng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chủ nhà hàng khẳng định cơ sở không có ý định lừa dối khách hàng mà chỉ thiếu sót trong việc cập nhật tên mặt hàng trên thực đơn.

"Nếu như chúng tôi vẫn để menu là tôm sú và giá 1,2 triệu đồng/kg mà đưa tôm thẻ mới là hành vi gian dối. Đây chỉ là việc cập nhật giá cả nhưng không cập nhật tên mặt hàng dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc", chủ nhà hàng lý giải.

Ngoài ra, do dịp lễ lượng khách tăng cao, nhân viên phục vụ không kịp thời và thiếu bình tĩnh khi xử lý tình huống dẫn đến xảy ra to tiếng. Chủ nhà hàng khẳng định sự việc chỉ dừng ở mức tranh cãi, không có hành vi đe dọa hay xô xát.

Sau sự việc, phía nhà hàng quyết định thu hồi phần tôm thẻ đã phục vụ và chỉ tính tiền các món khác.

"Chúng tôi rất mong quý khách thông cảm và đã chủ động liên hệ trực tiếp để xin lỗi nhưng chưa nhận được sự chấp nhận. Cùng với đó, chúng tôi làm việc trực tiếp với nhân viên liên quan để chấn chỉnh và xử lý nghiêm túc, tránh để xảy ra sự việc tương tự", chủ nhà hàng thông tin.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường Vũng Áng, cho biết chính quyền đã nắm được phản ánh nêu trên của du khách và đang giao cán bộ vào cuộc xác minh.