Ngày 20/11, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, cho biết ông H.V.P. (trú tại xã Vạn An) đã bàn giao một cá thể gấu ngựa cho cơ quan chức năng.

Đây là kết quả quá trình vận động, thuyết phục của Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An, Tổ chức Động vật châu Á và chính quyền địa phương trong nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi nhốt loài động vật này trên địa bàn xã Vạn An.

Cá thể gấu sống trong điều kiện nuôi nhốt 26 năm (Ảnh: Hùng Tiến).

Theo thông tin Chủ tịch xã Vạn An cung cấp, cá thể gấu ngựa này được gia đình ông H.V.P. nuôi từ năm 2000. Đến năm 2006, gấu được đăng ký quản lý và gắn chip.

Sau hơn 2 thập kỷ sống trong môi trường nuôi nhốt, cá thể gấu này không còn phù hợp để tái thả về môi trường tự nhiên. Do đó, khi được vận động, gia đình ông P. đã làm đơn tự nguyện giao nộp cá thể gấu ngựa nói trên cho cơ quan chức năng.

Các thành viên Tổ chức Động vật châu Á đã trực tiếp hỗ trợ đội ngũ thú y trong việc kiểm tra sức khỏe, gây mê và đưa cá thể gấu ra khỏi chuồng nuôi.

Lực lượng cứu hộ đưa cá thể gấu ra khỏi khu vực nuôi nhốt (Ảnh: Hùng Tiến).

Chú gấu được đưa lên phương tiện chuyên dụng, vận chuyển đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế, với cái tên mới - Apple.

Tại đây, Apple sẽ được chăm sóc suốt đời trong môi trường bán tự nhiên, bảo đảm các điều kiện về sức khỏe và phúc lợi động vật.

Theo ông Vương Hồng Thái, việc bàn giao cá thể gấu ngựa này đã chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại xã Vạn An.