Sáng 9/11, đại diện Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU, thuộc VEC) đã phản hồi về vụ việc người phụ nữ cầm thanh sắt va quệt trúng ô tô trên cao tốc TPHCM - Long Thành.

Theo đó, phía chủ đầu tư xác nhận vụ việc xảy ra tại công trường dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, đoạn thuộc phạm vi thi công của nhà thầu Khang Nguyên.

Khoảnh khắc người phụ nữ cầm thanh sắt va trúng ô tô trên cao tốc TPHCM - Long Thành (Ảnh: NVCC).

Qua hình ảnh từ clip, nhà thầu khẳng định người phụ nữ không phải là công nhân công trường. Người này nhiều khả năng tự ý đi xe máy lên cao tốc để nhặt sắt vụn.

Ngay sau khi nắm thông tin, nhà thầu đã báo cáo các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Phía SEPMU khẳng định công nhân không được phép điều khiển xe máy lên đường cao tốc, chỉ được tiếp cận vị trí thi công bằng thang bộ dẫn từ mặt đất lên mặt cầu.

Về các thanh sắt mà người phụ nữ chất lên xe, đại diện SEPMU cho hay, nhà thầu hiện chưa báo cáo việc bị mất mát tài sản. Theo nhận định ban đầu, khu vực thi công có hoạt động đập dỡ dải lan can cũ, tạo ra một lượng sắt vụn tập kết tạm trên mặt cầu chờ thanh thải. Người phụ nữ có thể đi vào cao tốc để nhặt số sắt thép này.

Đánh giá về vụ việc, phía chủ đầu tư nhấn mạnh hành vi tự ý điều khiển xe máy đi vào cao tốc là hoàn toàn sai quy định và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đại diện SEPMU chưa biết người chạy xe máy vào cao tốc qua lối nào, nhưng khẳng định sẽ rà soát để ngăn hành vi này tái diễn.

Cú va quệt để lại vết xước dọc thân xe (Ảnh: NVCC).

Trước đó, trưa 8/11, ông V.V., tài xế ô tô, đang chở gia đình từ Vũng Tàu về Đồng Tháp, khi đi qua công trường mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành thì bất ngờ va quệt vào một thanh sắt.

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên xe ông V., một người phụ nữ đỗ xe máy sát hàng rào tôn, lấy các thanh sắt từ công trường. Trong lúc rút một thanh sắt khỏi khe hàng rào, người này bất cẩn khiến cạnh sắt quệt vào chiếc xe của ông V. đang chạy lướt qua.

Ngay sau đó, người phụ nữ phóng xe máy rời khỏi hiện trường.

Ông V. cảm thấy may mắn khi cú va quệt không khiến người phụ nữ bị thương. Ông cũng không có ý định bắt đền mà chỉ coi như tình huống xui xẻo, "của đi thay người". Tuy nhiên, vị tài xế muốn cảnh báo cho các tài xế khác để cẩn trọng khi đi qua khu vực cao tốc đang thi công.