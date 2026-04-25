Chốt thời hạn hoàn thành chi trả hỗ trợ thiệt hại bão lũ năm 2025

UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) và UBND các xã, phường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai năm 2025, theo ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2025, Nghệ An chịu ảnh hưởng của nhiều đợt bão, lũ, lốc xoáy, trong đó các cơn bão Wipha, Kajiki và Bualoi gây thiệt hại nặng nề. Thiên tai đã cướp đi sinh mạng 12 người, khiến 31 người bị thương, 705 ngôi nhà bị sập, hơn 106.000 nhà tốc mái, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế hơn 8.900 tỷ đồng.

Người dân xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An nhận chi trả hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do thiên tai năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Hạnh).

Sở NN&MT tỉnh Nghệ An đã trình phê duyệt 3 đợt hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đối với thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 nhưng tiến độ rất chậm, chưa đáp ứng nhu cầu. Sự chậm trễ này gây dư luận không tốt và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Bên cạnh yêu cầu hoàn tất công tác chi trả hỗ trợ trước ngày 15/5, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị kiểm điểm, phê bình nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai và giải ngân kinh phí hỗ trợ.

Trên cơ sở kết luận của Tỉnh ủy Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giao UBND các xã, phường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo hoàn thành giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai đúng thời hạn.

Xã Kim Bảng, Nghệ An chi trả hỗ trợ thiệt hại về nông nghiệp đến người dân (Ảnh: Văn Lý).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị đảm bảo hoàn thành dứt điểm việc giải ngân.

Dự kiến trong đợt 4, Nghệ An chi khoảng hơn 800 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại, tuy nhiên, một số địa phương chưa hoàn tất hồ sơ gửi Sở NN&MT thẩm định, đề xuất kinh phí dẫn tới tiến độ chi trả hỗ trợ bị chậm.

Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), cho biết tối 24/4, các tổ chi trả của xã vẫn đang có mặt tại 30 xóm trên toàn xã để thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân.

Theo ông Đức, địa bàn rộng, số hộ thiệt hại lớn, mức độ thiệt hại khác nhau nên việc đánh giá, thẩm định phải cẩn trọng, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức độ thiệt hại, công khai, minh bạch.

Qua rà soát, thống kê, thẩm định, toàn xã có hơn 5.500 hộ dân bị ảnh hưởng, đủ điều kiện được chi trả hỗ trợ với tổng số tiền trên 9,4 tỷ đồng. Ngày 21/4, địa phương đã được cấp kinh phí chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp.

“Mặc dù thời hạn hoàn thành chi trả hỗ trợ được UBND tỉnh lùi đến 15/5 nhưng khi được cấp đủ nguồn, xã đã huy động nhân sự phối hợp cán bộ các xóm triển khai việc chi trả. Với tinh thần làm ngày, làm đêm, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi phấn đấu hoàn thành việc chi trả hỗ trợ trong 1-2 ngày tới”, ông Cao Anh Đức thông tin.