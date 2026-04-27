Chốt thời điểm thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sau nhiều lần hoãn

Ngày 27/4, Ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) thông tin, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ chính thức thông xe vào lúc 11h30 ngày 29/4. Việc này giúp giảm tải cho quốc lộ 1A trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp đến.

Điểm đấu nối giữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Quốc Triều).

Điểm đầu cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tiếp giáp với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại km127+720 (xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi), điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Gia Lai)

Các nút giao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào vận hành gồm: đầu tuyến tại km1051+494 thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh lộ 624B tại xã Đình Cương, quốc lộ 24 tại xã Nguyễn Nghiêm, Sa Huỳnh tại xã Khánh Cường. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có một nút giao Hoài Nhơn thuộc phường Hoài Nhơn.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chưa thu phí. Trên tuyến có một trạm thu phí tại km1050+600 nhưng chỉ thu phí khép kín cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, nối tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (Ảnh: Quốc Triều).

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 60km, phần còn lại đi qua tỉnh Gia Lai. Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi, 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh. Trong đó, hầm Bình Đê dài 3,2km - dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam và lớn thứ 3 cả nước sau hầm Hải Vân, hầm Đèo Cả.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được khánh thành, thông xe kỹ thuật tháng 12/2025. Từ đó đến nay, cao tốc này đã nhiều lần có kế hoạch thông xe nhưng chưa thực hiện được.