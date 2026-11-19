Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến một người tử vong, 3 người bị thương.

Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, lúc 19h40 ngày 18/11, anh Đ.T.T. (SN 1998) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hồ Văn Nhánh, theo hướng từ quốc lộ 60 về đường Ấp Bắc.

Khi đến khu phố 3, phường Trung An, xe của ông T. xảy ra va chạm với xe máy do ông H.D.P. (SN 1984) cầm lái đang chở vợ và con gái.

Vụ tai nạn khiến ông P. tử vong tại hiện trường; 3 người còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu. Hai chiếc xe bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 10 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trung An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nhanh chóng có mặt làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.