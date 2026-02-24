Chồng quỳ gối chắp tay cầu khấn dưới gầm ô tô đầu kéo, cạnh thi thể vợ

Sáng 24/2, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông quỳ gối bên cạnh xe đầu kéo, cầu nguyện cho người vợ tử vong sau tai nạn giao thông. Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân xấu số.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua ngã tư đèn đỏ thuộc thị xã Bỉm Sơn (cũ), nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Ông T. quỳ gối, chắp tay cầu nguyện cho người vợ xấu số (Ảnh: Beat Bỉm Sơn - Hà Trung).

Theo thông tin từ Công an phường Quang Trung, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h45 cùng ngày. Nạn nhân là bà V.T.T. (SN 1959, trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa).

Thời điểm trên, ông L.V.T. (SN 1958) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36H9-111.x, chở theo vợ là bà V.T.T., lưu thông trên quốc lộ 1A.

Khi đến ngã tư đèn đỏ thuộc tổ dân phố Nguyễn Huệ - Ngọc Trạo, phường Quang Trung, xe máy xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-025.xx, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 36B-028.xx, do anh Nguyễn Xuân Phúc (SN 1988, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Hậu quả, bà T. tử vong tại chỗ, còn ông T. bị xây xát nhẹ. Công an phường Quang Trung đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo anh D. (con trai nạn nhân), bà T. bị bệnh cao huyết áp. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông T. đang chở vợ đi bệnh viện khám bệnh.