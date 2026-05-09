"Choáng váng" với hóa đơn tiền nước gần 12 triệu đồng, tăng gấp 70 lần

Ngày 9/5, lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk xác nhận đã cho các bộ phận kỹ thuật kiểm tra đường ống cấp nước của một hộ gia đình tại thôn 6, xã Hòa Phú (Đắk Lắk) để làm rõ nguyên nhân, sau khi hộ dân này phản ánh hóa đơn tiền nước cao bất thường.

Theo vị lãnh đạo, việc rò rỉ nước hoặc quên vặn khóa van xảy ra tại nhà khách hàng dẫn đến tăng khối lượng nước tiêu thụ là chuyện bình thường. "Chưa xác định hóa đơn của hộ gia đình này tăng là do đâu nên chúng tôi đang kiểm tra", vị này cho hay.

Hóa đơn tiền nước gần 12 triệu đồng khiến một gia đình tại Đắk Lắk "choáng váng" (Ảnh: Trương Nguyễn).

Lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk cho biết thêm trong trường hợp giá nước tăng cao do phía khách hàng, nhưng gia đình chưa đủ tài chính để đóng một lần, công ty sẽ tạo điều kiện hỗ trợ khách hàng được trả góp theo từng đợt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị N.T.N.H. (trú tại thôn 6, xã Hòa Phú) cho rằng gia đình chị chưa hết hoang mang trước thông báo hóa đơn tiền nước tính từ ngày 7/4 đến 7/5 tăng phi mã lên mức gần 12 triệu đồng (tương đương sử dụng 694m3 nước) và phải thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn.

Chị H. cung cấp các hóa đơn tiền nước của các tháng trước và khẳng định mỗi tháng gia đình chị sử dụng 70.000-170.000 đồng. "Mức tiền này là quá vô lý, khó hiểu, do nhà tôi chủ yếu sử dụng nước giếng còn nước máy chỉ dùng để dự phòng khi cần", chị H. nói.

Tiền nước hàng tháng của gia đình chị H. ở mức 70.000-170.000 đồng/tháng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo chị H., để làm rõ tiền nước, chị đến Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk để kiến nghị và nhân viên của đơn vị này đã kiểm tra thực tế nhưng chưa phát hiện dấu hiệu rò rỉ hay đường ống bị bể. Công ty này đang tiếp tục rà soát thêm các tuyến ống lân cận để tìm nguyên nhân.

Người phụ nữ cho biết chồng chị đi làm với thu nhập chưa tới 10 triệu đồng mỗi tháng, còn chị ở nhà bán bún riêu để trang trải cuộc sống. "Với hóa đơn nước cao ngất thế này, không biết tôi phải bán bao nhiêu tô bún mới đủ tiền đóng", chị H. lên tiếng.