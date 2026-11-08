Ngày 8/11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long có báo cáo về trường hợp 9 người dân bị một con chó tấn công, trong đó 8 người đã đến cơ sở y tế để tiêm ngừa bệnh dại.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, từ ngày 30/10 đến ngày 2/11, tại ấp Phú Thành, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, có 9 người bị một con chó vô chủ có biểu hiện hung dữ tấn công.

9 người ở Vĩnh Long bị con chó vô chủ tấn công (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sau khi xảy ra sự việc, người dân phối hợp chính quyền địa phương bắt giữ con chó. Tuy nhiên, đến chiều 2/11, con vật đã chết.

Ngay sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long phối hợp với địa phương lấy mẫu từ con chó gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II để xét nghiệm bệnh dại.

Đến ngày 4/11, kết quả xét nghiệm xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại.

Trước tình hình trên, ngành chức năng đã hướng dẫn gia đình có người bị chó cắn đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị dự phòng bệnh dại theo quy định.

Đến nay, cơ sở y tế đã tiêm huyết thanh kháng dại và tiếp tục điều trị theo lịch trình cho 8/9 người bị chó tấn công. Riêng trường hợp còn lại, chính quyền địa phương đang vận động người này phối hợp với ngành y tế để được hướng dẫn phòng ngừa và điều trị.