Chiều 20/11, Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi. Bộ luật Hình sự sửa đổi gồm 25 chương, 417 điều, có hiệu lực từ 1/3/2027.

Một nội dung đáng chú ý trong Bộ luật vừa thông qua là thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội. Theo quy định hiện hành, hình phạt tử hình đang áp dụng với 10 tội.

Với quy định mới, chỉ còn 4 tội áp dụng hình phạt tử hình là: Phản bội Tổ quốc; Giết người; Khủng bố; Sản xuất trái phép chất ma túy.

Quốc hội đã bãi bỏ hình phạt tử hình với 6 tội, gồm: tội Bạo loạn (Điều 95); tội Mua bán trái phép chất ma túy (Điều 237), tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 124); tội Chống loài người (Điều 410), tội Phạm chiến tranh (Điều 411) và tội Khủng bố nhằm chống chính quyền Nhân dân do được nhập vào tội Khủng bố (Điều 288).

Các đại biểu dự họp Quốc hội, ngày 20/11 (Ảnh: Minh Nam).

Trong các phiên thảo luận tại dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, nhiều đại biểu băn khoăn về đề xuất bỏ tử hình với tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo bộ luật, Chính phủ đã nêu rõ căn cứ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Chính phủ, đến nay chưa có căn cứ thuyết phục cho thấy tử hình có tác dụng ngăn chặn tội phạm ma túy cao hơn tù chung thân. Đối với loại tội phạm hoạt động bí mật vì lợi nhuận rất lớn, người phạm tội thường tin rằng hành vi sẽ không bị phát hiện chứ không cân nhắc sự khác nhau giữa 2 hình phạt này trước khi thực hiện tội phạm.

Vì vậy, điều có sức răn đe mạnh hơn là nâng cao năng lực điều tra, phát hiện, xử lý nhanh chóng, kịp thời, triệt phá tận gốc các đường dây, bắt đúng người chủ mưu, cầm đầu và tước bỏ toàn bộ lợi ích kinh tế do phạm tội mà có.

Chính phủ cũng cho rằng việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội Mua bán trái phép chất ma túy và giữ hình phạt tử hình đối với tội Sản xuất trái phép chất ma túy vừa phù hợp với thực tiễn áp dụng pháp luật, vừa phân hóa về tính chất, mức độ nguy hiểm, mặt chủ quan của đối tượng phạm tội giữa 2 tội này.

Thực tiễn đấu tranh cho thấy nhiều vụ đối tượng phạm tội chưa nhận thức đầy đủ pháp luật, bị lôi kéo, dụ dỗ, thậm chí là bị lừa gạt, ép buộc. Những đối tượng này vẫn còn có thể cảm hóa, giáo dục và lập công chuộc tội, do vậy, theo Chính phủ, áp dụng hình phạt tử hình đối với họ là chưa thực sự phù hợp.

Về đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Chính phủ khẳng định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm khắc.

Tuy nhiên, xét trên tính tương quan đối với các tội khác còn hình phạt tử hình, đặc biệt là tội Giết người, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng, mức độ của hậu quả gây ra và mức hình phạt giữa hai loại tội này là khác nhau, do vậy, nếu vẫn giữ hình phạt tử hình ở tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi là không tương quan.

“Trong thực tế, nếu hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi là nguyên nhân trực tiếp làm nạn nhân chết thì có thể sẽ bị xử tử hình về tội Giết người nếu đủ yếu tố cấu thành”, theo báo cáo của Chính phủ.

Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) vừa được thông qua cũng nêu rõ kể từ ngày Bộ luật Hình sự mới được công bố, sẽ không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm tội mà Bộ luật đã bỏ hình phạt tử hình.

Hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày Bộ luật Hình sự năm 2026 được công bố đối với người phạm tội về các tội đã bỏ hình phạt tử hình mà chưa thi hành án thì không thi hành án và Chánh án TAND Tối cao ra quyết định chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12.