Ngày 19/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã nắm được thông tin phản ánh một doanh nghiệp đổ lượng lớn đất đá lấn biển dưới chân đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang).

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị cán bộ kiểm tra hoạt động san lấp nói trên được cấp phép hay chưa.

Phương tiện cơ giới đưa đất đá ra khu vực biển phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Anh Quang).

Ghi nhận của phóng viên vào ngày 19/11, nơi đang diễn ra hoạt động san gạt đất đá ra biển nằm tách biệt với khu dân cư. Công trình có 2 khu vực đổ đất đá, kéo dài hàng chục mét, được tạo hình vòng cung chắn sóng cho bãi tắm của khu du lịch.

Liên quan đến vụ việc, UBND phường Bắc Nha Trang cũng đã cử cán bộ đến kiểm tra sau khi tiếp nhận thông tin.

Đại diện Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang cho biết, khu vực bị phản ánh lấn biển thuộc vùng dự án của một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, do Công ty TNHH P.H.P. làm chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc với các cơ quan của UBND phường Bắc Nha Trang, chủ đầu tư thông tin khu vực đang bị phản ánh đã được san lấp từ nhiều năm trước, vào thời điểm dự án nghỉ dưỡng được cấp phép năm 2008.

Theo doanh nghiệp, sau nhiều năm, cây cối mọc um tùm, một số vị trí bị sóng biển tác động gây hư hại nên đơn vị dọn dẹp, san gạt và cải tạo lại mặt bằng. Chủ đầu tư khẳng định hoạt động này không nhằm san lấp, lấn biển.

Hai khu vực đổ đất đá ở biển Nha Trang kéo dài hàng chục mét, được tạo hình vòng cung nhằm chắn sóng, bảo vệ bãi tắm (Ảnh: Trung Thi).

Đại diện Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang cũng cho hay, qua kiểm tra, 2 kè chắn sóng đã được xây dựng từ trước. Hiện cơ quan này yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cơ sở xử lý các bước tiếp theo.

Trước đó, hình ảnh hoạt động san gạt đất đá ra khu vực vịnh Nha Trang được một số người dân ghi lại và chia sẻ trên không gian mạng. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ hoạt động này có được cấp phép hay không.

Ngay cả trong trường hợp được cấp phép, người dân cũng đặt vấn đề về việc cơ quan chức năng đã đánh giá đầy đủ tác động môi trường hay chưa, đặc biệt là những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với hệ sinh thái vịnh Nha Trang.