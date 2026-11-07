Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 351 về hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Tại nghị quyết này, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa hai địa phương Hà Nội và Phú Thọ, theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12463 ngày 31/10.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội - Phú Thọ và điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của hai địa phương theo quy định.

Một khu vực ở xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ dự kiến sáp nhập về Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ đề án, các dự thảo nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo.

Bộ cũng được giao chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định, đồng thời chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Cuối tháng 10, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc cho ý kiến đối với đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Diện tích đất tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội là hơn 4.000ha, trong đó hơn 2.170ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, hơn 742ha thuộc xã Lương Sơn và hơn 1.090ha thuộc phường Kỳ Sơn.

Hai xã của TP Hà Nội tiếp nhận, bổ sung diện tích đất tự nhiên là Yên Xuân nhận hơn 2.600ha, Ba Vì nhận gần 1.340ha và 1.057 người từ xã Thịnh Minh. Phần diện tích từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh về xã Yên Xuân không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.