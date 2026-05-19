Chính phủ thông qua 3 chính sách Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 130 về chính sách của Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Với nghị quyết này, Chính phủ thông qua 3 chính sách của Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng đề xuất.

Chính sách thứ nhất là hoàn thiện nguyên tắc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt bảo đảm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và điều ước quốc tế có liên quan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang được giao chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Ảnh: Hồng Phong).

Chính sách thứ hai là tăng cường biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù các hoạt động có nguy cơ dẫn đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chính sách thứ ba là hoàn thiện cơ chế tổ chức thực thi, nguồn lực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định, trình Chính phủ trong tháng 6.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang được Chính phủ phân công chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án luật này.