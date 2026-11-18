Chiều 18/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Chưa mở rộng đối tượng tham gia BHXH và bảo hiểm hưu trí bổ sung

Liên quan dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí bổ sung, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ quy định như dự thảo hiện hành, chưa mở rộng trong lần sửa đổi này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: Quốc hội).

Đối với những vấn đề có tính chất tổng thể, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, làm rõ tính khả thi, tác động và nguồn lực thực hiện để hoàn thiện chính sách trong quá trình sửa đổi toàn diện luật thời gian tới.

Về đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là bảo đảm an toàn quỹ, bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư, công khai, minh bạch và bảo vệ tốt nhất quyền lợi lâu dài của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá toàn diện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ đối tượng tham gia, mức đóng, mức hưởng, phương thức đóng và trách nhiệm đóng của các bên, nhất là doanh nghiệp, đơn vị vận hành nền tảng số, để đề xuất quy định khi sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh: Quốc hội).

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật gồm Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, dự thảo đã bổ sung 2 ngày nghỉ hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Đó là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) - áp dụng từ năm 2026 và Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) - áp dụng từ năm 2027. Quy định này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân có công với Tổ quốc, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, người có công với cách mạng, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bảo vệ lao động phi chính thức và lao động trên nền tảng số

Báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ tập trung tiếp thu, hoàn thiện theo hướng tăng cường bảo vệ quyền của người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, đồng thời đổi mới phương thức quản lý Nhà nước, giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Về bảo vệ lao động phi chính thức và lao động trên nền tảng số, dự thảo hoàn thiện quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động. Đối với lao động trên nền tảng số, việc xác định trách nhiệm của các bên cần căn cứ vào bản chất quan hệ lao động và mức độ kiểm soát công việc thực tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (Ảnh: Quốc hội).

Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, tích cực của cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ghi nhận Chính phủ đã giải trình có tính thuyết phục đối với những nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội rà soát, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.