Chính phủ hướng dẫn xử lý các dự án được cấp giấy chứng nhận sai quy định

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 29 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Nghị quyết này cũng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, bao gồm quy định xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định; xử lý việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất với các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất; xử lý đối với dự án đầu tư trên khu đất mà Nhà nước đã thu hồi đất không thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật…

Một nội dung đáng chú ý nghị định Chính phủ vừa ban hành là việc hướng dẫn xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định.

Nghị định hướng dẫn việc rà soát các điều kiện để xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định theo hướng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát sự phù hợp của dự án với các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Sở Xây dựng sẽ tổng hợp kết quả đánh giá điều kiện và lập hồ sơ trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất, hoặc cho phép điều chỉnh mục đích và thời hạn sử dụng đất trong giấy chứng nhận không đúng quy định đối với từng dự án.

Đối với các tỉnh, thành phố tổ chức riêng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chính phủ quy định UBND cấp tỉnh phân công Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện các nhiệm vụ trên.

Với diện tích đất được điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng theo quyết định của UBND cấp tỉnh thì không phải thực hiện điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất.

Về thực hiện điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng đất, Chính phủ nêu rõ Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xác định giá đất và chuyển thông tin đến cơ quan thuế để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung, sau khi UBND cấp tỉnh cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất.

Hướng dẫn xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với dự án được điều chỉnh mục đích sử dụng đất sang đất ở, Nghị định quy định thời điểm xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp là thời điểm UBND cấp tỉnh ban hành quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất, hoặc quyết định cho phép điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng đất trong giấy chứng nhận không đúng quy định.

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung là khoản tiền được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm Nhà nước điều chỉnh giấy chứng nhận được cấp trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo mục đích sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định, được xác định theo giá đất tại thời điểm Nhà nước điều chỉnh giấy chứng nhận.

Nghị định quy định trường hợp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp lớn hơn số tiền tính theo giá đất ở tại thời điểm trước đây đã cấp giấy chứng nhận không đúng quy định thì Nhà nước không hoàn trả số tiền chênh lệch.

Đối với phần diện tích của dự án không phải diện tích đất được điều chỉnh sang đất ở, việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo pháp luật về đất đai, pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và pháp luật khác có liên quan.