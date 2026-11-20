Sáng 20/11, Quốc hội thông qua Luật Văn bản quy phạm pháp luật với 403 đại biểu tán thành, chiếm 80,76% tổng số đại biểu Quốc hội.

Luật quy định cơ chế cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành nghị quyết điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội trong những tình huống khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Văn bản quy phạm pháp luật (Ảnh: Quốc hội).

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự án luật trước Quốc hội.

Chỉ được điều chỉnh luật khi Quốc hội không thể họp

Theo Điều 62 của luật, trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp, cần điều chỉnh ngay quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của cộng đồng và được cấp có thẩm quyền đồng ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ được ban hành nghị quyết để điều chỉnh một số quy định liên quan.

Riêng đối với Chính phủ, luật quy định trước khi ban hành nghị quyết này phải được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Như vậy, cơ chế điều chỉnh quy định của luật không được áp dụng trong mọi trường hợp mà phải đáp ứng các điều kiện về tính cấp bách, yêu cầu xử lý ngay và việc Quốc hội không thể họp.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật của Chính phủ, trong quá trình thảo luận, một số đại biểu Quốc hội tán thành việc bổ sung cơ chế này nhằm kịp thời xử lý những tình huống khẩn cấp, cấp bách. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng.

Trên cơ sở các ý kiến, Chính phủ đã nghiên cứu, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và sự cần thiết của cơ chế trên.

Để bảo đảm chặt chẽ, Chính phủ tiếp thu ý kiến đại biểu và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉnh lý dự thảo theo hướng thiết lập cơ chế kiểm soát nhiều lớp.

Theo đó, việc điều chỉnh quy định của luật chỉ được thực hiện trong những trường hợp thực sự khẩn cấp, cấp bách, Quốc hội không thể họp, cần ban hành ngay vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của cộng đồng và thuộc những nội dung được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự án luật trước Quốc hội sáng 20/11 (Ảnh: Quốc hội).

Nghị quyết có thể có hiệu lực ngay khi được thông qua

Luật giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quyết định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành nghị quyết điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp.

Quy trình này phải được thực hiện khẩn trương để bảo đảm ban hành văn bản kịp thời, song vẫn phải có thủ tục thẩm định và thẩm tra.

Theo giải trình của Chính phủ, việc quy định linh hoạt về trình tự, thủ tục nhằm tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền chủ động xử lý từng trường hợp cụ thể. Các bước cần thiết, nhất là thẩm định, thẩm tra, vẫn phải được bảo đảm nhưng thời gian thực hiện cần rút ngắn tối đa.

Luật cũng yêu cầu nghị quyết phải xác định rõ điều, khoản, điểm của luật hoặc nghị quyết của Quốc hội bị điều chỉnh; phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Nội dung nghị quyết phải được quy định cụ thể, chi tiết để có thể thi hành ngay khi có hiệu lực.

Đáng chú ý, nghị quyết được ban hành theo cơ chế này có thể có hiệu lực kể từ thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ thông qua.

Về công bố văn bản, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ công bố nghị quyết của Chính phủ.

Các nghị quyết phải được đăng công báo, cơ sở dữ liệu về pháp luật và Cổng Pháp luật Quốc gia ngay sau khi ban hành.

Theo Chính phủ, những quy định này nhằm bảo đảm văn bản có thể được công bố, áp dụng kịp thời để xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

Thời hạn hiệu lực không quá một năm, trừ trường hợp Quốc hội quyết định khác

Một nội dung đáng chú ý khác là giới hạn thời gian có hiệu lực của nghị quyết điều chỉnh quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Theo luật, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ được ban hành theo cơ chế này có hiệu lực không quá một năm kể từ thời điểm văn bản có hiệu lực, trừ trường hợp Quốc hội có quyết định khác.

Trong thời hạn này, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải báo cáo, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung luật hoặc nghị quyết tại kỳ họp gần nhất để xử lý các quy định đã được điều chỉnh.

Trường hợp không được Quốc hội thông qua, nghị quyết điều chỉnh đương nhiên hết hiệu lực.

Đây là một trong những nội dung được Chính phủ bổ sung, hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, nhằm giới hạn thời gian áp dụng và bảo đảm các quy định được điều chỉnh theo cơ chế khẩn cấp phải được Quốc hội xem xét, quyết định.

Bên cạnh cơ chế điều chỉnh luật trong trường hợp khẩn cấp, Luật Văn bản quy phạm pháp luật còn tiếp tục duy trì 5 hình thức văn bản từng được dự kiến lược bỏ.

Các hình thức này gồm nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo báo cáo của Chính phủ, việc duy trì các hình thức văn bản trên nhằm bảo đảm các cơ quan có công cụ pháp lý phù hợp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn hiện nay.

Luật Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.