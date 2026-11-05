Sáng 5/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình Quốc hội tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, tình hình tội phạm và ma túy trong khu vực, trên thế giới diễn biến phức tạp, khiến Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển, nơi tập trung nhiều loại tội phạm, thậm chí bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng đặt cơ sở hoạt động.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày trước Quốc hội sáng 5/11 (Ảnh: Quốc hội).

Trong nước, cơ cấu và tính chất tội phạm biến đổi nhanh, đan xen giữa các lĩnh vực hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường và công nghệ thông tin. Các loại tội phạm phi truyền thống, liên ngành, xuyên quốc gia gia tăng, trong khi đối tượng phạm tội ngày càng lợi dụng khoa học, công nghệ và không gian mạng để hoạt động.

Tình hình ma túy cũng diễn biến phức tạp, đặc biệt tại một số thành phố lớn. Số người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy vẫn ở mức cao, xuất hiện ở nhiều thành phần, lứa tuổi và có xu hướng gia tăng trong giới trẻ.

Chính phủ cho rằng những vấn đề trên đòi hỏi giải pháp tổng thể, liên ngành, thay vì chỉ thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc cơ chế phối hợp riêng lẻ. Vì vậy, chương trình được xây dựng trên cơ sở tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã được Quốc hội phê duyệt với các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Đề xuất bổ sung hơn 22.800 tỷ đồng trong giai đoạn đầu

Theo tờ trình, tổng kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 là hơn 45.300 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương dự kiến bố trí khoảng 39.676 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 5.497 tỷ đồng và nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 128 tỷ đồng.

Trong tổng kinh phí giai đoạn này, hơn 22.450 tỷ đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 163/2024/QH15. Phần kinh phí Chính phủ đề nghị phê duyệt bổ sung là hơn 22.851 tỷ đồng.

Chính phủ đề xuất hơn 63.000 tỷ đồng phòng, chống ma túy và tội phạm (Ảnh: Quốc hội).

Giai đoạn 2031-2035, kinh phí dự kiến khoảng 18.152 tỷ đồng, gồm hơn 9.492 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 8.659 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Nhu cầu nguồn lực giai đoạn này sẽ được Chính phủ tiếp tục báo cáo Quốc hội trên cơ sở kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 và tình hình thực tiễn.

Như vậy, tổng kinh phí đề xuất và dự kiến cho cả giai đoạn 2026-2035 khoảng 63.453 tỷ đồng.

Chương trình gồm 10 dự án thành phần, tập trung vào phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng; xây dựng địa bàn cấp xã an toàn; phòng, chống vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; ứng dụng công nghệ; nâng cao hiệu quả cai nghiện và quản lý sau cai.

Phấn đấu mỗi năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Chính phủ xác định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã là nền tảng, phòng ngừa là chính, chủ động ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Đến năm 2030, chương trình phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên cả nước không có ma túy.

Một số chỉ tiêu khác gồm phấn đấu nhận diện, phát hiện, quản lý 100% băng nhóm tội phạm để triệt xóa hoặc làm tan rã; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Về ứng dụng công nghệ, Chính phủ đề xuất xây dựng Trung tâm điều hành liên ngành phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến. Đến năm 2030, phấn đấu trên 90% dữ liệu về đối tượng tội phạm được số hóa, chuẩn hóa, đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu danh tính điện tử.

Chương trình cũng đặt mục tiêu ứng dụng phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hiện đại vào 70% vụ án, vụ việc trong công tác phòng, chống tội phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đối với công tác cai nghiện, mục tiêu đến năm 2030 là trên 80% trạm y tế cấp xã và toàn bộ cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện; trên 70% địa bàn cấp xã có người nghiện bố trí điểm tiếp nhận, tư vấn cai nghiện đủ điều kiện.

Đề nghị tránh phân bổ vốn bình quân, trùng lặp nhiệm vụ

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành sự cần thiết đầu tư chương trình. Việc tích hợp các nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu (Ảnh: Quốc hội).

Tuy nhiên, Ủy ban nhận thấy một số nhiệm vụ có tính chất tương đồng được bố trí tại nhiều dự án khác nhau. Phương thức phân bổ vốn ở một số dự án còn bình quân, chưa thực sự gắn với mức độ phức tạp, quy mô nhiệm vụ và kết quả đầu ra. Một số số liệu dự toán kinh phí cũng chưa chính xác, cần rà soát, chỉnh lý.

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ căn cứ xác định kinh phí từng dự án, trách nhiệm bố trí vốn của địa phương, cơ chế huy động nguồn lực hợp pháp khác và nhu cầu kinh phí giai đoạn 2031-2035; đồng thời quan tâm ưu tiên hỗ trợ địa bàn biên giới.

Ủy ban cũng đề nghị rà soát những nhiệm vụ giao thoa với các chương trình mục tiêu quốc gia khác, làm rõ phạm vi, đối tượng, sản phẩm đầu ra và nguồn kinh phí, bảo đảm không trùng lặp nhiệm vụ, tránh chồng chéo trong sử dụng ngân sách.

Đối với các nhiệm vụ chuyển tiếp từ chương trình phòng, chống ma túy đã được phê duyệt, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ thời điểm áp dụng cơ chế mới, trách nhiệm bàn giao tài sản, trang thiết bị, dữ liệu và phần mềm, bảo đảm quá trình triển khai liên tục, hiệu quả.