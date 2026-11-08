Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề cập nhiều nội dung quan trọng trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, trong đó vấn đề khắc phục tình trạng giá nhà ở mức cao.

Ngăn chặn đầu cơ, thổi giá, xử lý nghiêm vi phạm

Chính phủ cho biết trong những năm gần đây, giá nhà ở tại một số đô thị lớn tăng cao. Qua rà soát cho thấy, các chi phí cấu thành giá nhà ở, bất động sản tăng cao bao gồm nhiều yếu tố.

Những chi phí này bao gồm: tiền sử dụng đất, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng; chi phí xây dựng dự án (nhà ở, bất động sản); chi phí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực dự án; chi phí vốn vay trong thời gian xây dựng; chi phí quản lý của nhà đầu tư; chi phí bán hàng (bán hàng trực tiếp thông qua trung gian, sàn giao dịch bất động sản) và thuế, phí liên quan.

Ảnh minh họa: Hải Long.

Một số nguyên nhân của tình trạng trên, theo Chính phủ, là nguồn cung các phân khúc chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, thiếu nhà ở thương mại phân khúc trung bình và nhà ở xã hội, dư thừa phân khúc cao cấp.

Trong khi đó, Chính phủ cho biết vẫn còn tình trạng đầu cơ, mua bán ngắn hạn, tạo khan hiếm giả, đẩy giá thông qua môi giới.

Chính phủ cho biết đã chỉ đạo các giải pháp về hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phát triển nhà ở và nhà ở cho thuê; tập trung xử lý các dự án tồn đọng để tăng nguồn cung và sử dụng linh hoạt các công cụ tín dụng, thuế, đất đai.

Đi kèm với đó, lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.

Giảm thuế phí, giảm giá điện và loạt giải pháp kiểm soát lạm phát

Thông tin thêm về giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Chính phủ cho biết đã sử dụng hiệu quả các công cụ thuế, phí và tài khóa để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, giảm áp lực chi phí, góp phần kiểm soát lạm phát và củng cố nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới tăng mạnh do xung đột Trung Đông, Chính phủ, Thủ tướng đã kịp thời ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm giảm tác động của cú sốc giá năng lượng đến nền kinh tế.

Các chính sách này, theo Chính phủ, đã góp phần giảm bớt áp lực tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp.

Toàn cảnh một phiên họp Chính phủ thường kỳ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cụ thể, Chính phủ đã giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiều mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu về 0%; áp dụng thuế bảo vệ môi trường 0 đồng/lít, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu.

Chính phủ cũng tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025 cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã duy trì chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ; nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và ngưỡng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm; giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng...

Cùng với điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, Chính phủ cũng đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bảo đảm an ninh năng lượng, chủ động ổn định nguồn cung và giá các mặt hàng năng lượng thiết yếu, hạn chế tác động lan tỏa đến chi phí sản xuất và đời sống nhân dân, cũng là giải pháp được Chính phủ chú trọng.

Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu thế giới, Chính phủ, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung; chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá điện trong 10 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, Chính phủ đã điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân 2%, xuống còn 2.159,90 đồng mỗi kWh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí vận tải tăng cao, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%; quý III tăng 9,95% cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố

Đáng lưu ý, giá xăng dầu trong nước ở mức trung bình và thấp so với khu vực, góp phần quan trọng ổn định giá cả trong nước thời gian qua.