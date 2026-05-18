Chìm vỏ lãi trên sông, giáo viên tiểu học tử vong

Ngày 18/5, thông tin từ xã Tân Tiến (tỉnh Cà Mau), ngành chức năng đã tìm thấy thi thể ông L.V.H. (47 tuổi, trú tại địa phương) trong vụ chìm vỏ lãi trên sông xảy ra tối 2 ngày trước.

Theo đó, hơn 20h ngày 16/5, ông H. cùng vợ chạy vỏ lãi (một phương tiện đi lại trên sông nước) di chuyển từ nhà đến vuông tôm. Khi đến ngã 3 sông Trảng Tràm gần cửa biển Hố Gùi, chiếc vỏ lãi không may bị lật, chìm.

Người dân địa phương đã cứu được người vợ, còn ông H. mất tích.

Sau khi nhận tin báo, UBND xã Tân Tiến đã huy động nhiều lực lượng để tìm kiếm người bị nạn. Tuy nhiên, do đoạn sông rộng, nhiều ngã rẽ, nước lớn chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Đến khoảng 14h ngày 18/5, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể ông H., cách hiện trường khoảng 5km.

Được biết, vợ chồng ông H. cùng là giáo viên của một trường tiểu học ở xã Tân Tiến.