Tối 18/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về sự cố chìm thuyền tại khu vực lòng hồ Thủy điện Na Hang (thuộc thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc, tỉnh Tuyên Quang) chiều cùng ngày. Vụ chìm thuyền khiến một người mất tích.

Cảnh sát tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Chiều 18/11, anh T.V.N. (SN 1984) và ông C.V.H. (SN 1974, cùng ở xã Minh Ngọc), di chuyển bằng thuyền từ bến thuyền về nhà. Đi được khoảng 700m ra khu vực giữa lòng hồ, nước tràn vào khiến thuyền bị chìm

Cả hai đã rời thuyền, bơi vào bờ. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, anh N. bị chìm và mất tích.

Sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Minh Ngọc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Theo cảnh sát, khu vực xảy ra sự việc là lòng hồ sâu khoảng 35m, rộng khoảng 600m, nước lạnh, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tổ chức tìm kiếm người mất tích.