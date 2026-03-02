Chìm thuyền chở 11 người, 2 mẹ con tử vong: Gặp nạn khi xem lễ hội cầu ngư

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế thông tin, các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ chìm thuyền trên phá Tam Giang (thuộc địa bàn phường Thuận An), khiến 3 người thương vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h56 ngày 28/2, ông V.V.V. (trú tại tổ dân phố Thái Dương Thượng Tây, phường Thuận An), dùng thuyền máy chở 11 người trong gia đình đến neo đậu tại khu vực phá Tam Giang để xem lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá vụ Nam.

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc va chạm giữa tàu cá và thuyền máy chở nhiều người trên phá Tam Giang (Ảnh cắt từ video).

Thời điểm trên, có nhiều tàu công suất lớn đã tham gia lễ xuất quân đánh cá vụ Nam, di chuyển ra hướng cửa biển Thuận An. Quá trình di chuyển, tàu cá do ông T.V.C. (trú phường Thuận An) điều khiển đã va chạm với thuyền máy của ông V., khiến phương tiện này bị chìm.

Hậu quả chị V.T.D. (25 tuổi) cùng con trai 3 tuổi là cháu L.V.G.P. (trú tại phường Thuận An) tử vong. 9 nạn nhân còn lại được người dân kịp thời cứu sống, trong đó có bà L.T.B. (vợ ông V.) bị thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi xảy ra sự việc, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 thành phố Huế đã phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng khám nghiệm phương tiện gặp nạn (Nguồn: VKSDN TP Huế).

Theo chị gái của bà B., gia đình này trước đây là dân vạn đò, quen sống trên sông nước, sau đó được đưa lên bờ tái định cư.

Sáng 28/2, ông V. dùng thuyền máy chở vợ cùng con cháu (chị D. là con gái đầu của vợ chồng ông V.) đi xem lễ hội, không may dẫn đến sự việc đau lòng.

“Em gái tôi đang nằm viện cấp cứu, gia đình thay nhau lên chăm sóc, rồi còn phải cùng bên nội tập trung lo đám cho con gái và cháu ngoại”, chị gái bà B. chia sẻ.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 28/2, UBND phường Thuận An, thành phố Huế đã phải dừng các hoạt động lễ hội cầu ngư truyền thống Làng Thai Dương.

Theo chính quyền địa phương, sau khi hoàn thành lễ cầu ngư, ban tổ chức chuẩn bị chuẩn bị khai mạc giải đua ghe truyền thống thì nhận tin báo tại khu vực gần cầu Cảng cá Thuận An xảy ra vụ chìm thuyền chở theo nhiều người, cách nơi tổ chức giải đua khoảng 500m.

UBND phường Thuận An đã dừng các hoạt động của lễ hội, tập trung huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ các nạn nhân. Chính quyền địa phương khẳng định, thời điểm xảy ra vụ việc, giải đua ghe chưa diễn ra theo kế hoạch.

Theo một số người có mặt tại sự kiện, thời điểm xảy ra vụ thuyền chở nhiều người bị chìm, khu vực phá Tam Giang và cửa biển Thuận An sương mù dày đặc.

Ngay trong sáng cùng ngày, lãnh đạo thành phố Huế, chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình nạn nhân.