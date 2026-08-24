Chiếc VF5 màu đỏ gắn 2 biển số khác nhau xuất hiện trên đường phố Hà Nội

Tối 24/8, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 3 (Đội 3) vừa lập biên bản xử phạt anh T.T.T. (SN 1988, quê Hưng Yên) do có hành vi điều khiển ô tô gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe.

Với vi phạm trên, anh T. sẽ đối diện với mức phạt 23 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Anh T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó ngày 21/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô nhãn hiệu VinFast màu đỏ lưu thông trên đường. Đáng chú ý, đầu và đuôi xe được lắp 2 biển số khác nhau.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội 3 xác minh, xử lý vụ việc.

Thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT đã truy vết, ghi nhận hành trình di chuyển của phương tiện. Theo đó, phía trước xe gắn biển số 89A-655.xx, phía sau xe gắn biển số 35A-118.xx. Chiếc xe này được xác định đã lưu thông qua nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội.

Biển số phía sau chiếc ô tô là 35A-118.xx (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã xác định được người điều khiển phương tiện trên là anh T.T.T. và mời đến cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận biển số 89A-655.xx được cấp cho ô tô nhãn hiệu VinFast VF5 màu đỏ. Tuy nhiên do thường xuyên tham gia giao thông và lo ngại xe của mình bị camera ghi nhận vi phạm, xử phạt nguội, nam tài xế đã tự ý lấy biển số của một phương tiện khác rồi gắn lên phía sau xe của mình.

Biển số phía trước là 89A-655.xx (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua vụ việc trên, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không tự ý thay đổi, sử dụng biển kiểm soát không đúng quy định. Việc cố tình sử dụng biển số khác nhằm né tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng sẽ bị CSGT xử lý nghiêm.