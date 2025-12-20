Chia sẻ của 2 thí sinh giành giải Nhì cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông

Cuộc thi về pháp luật an toàn giao thông đem lại “mỗi ngày vui cho học sinh”

Đó là chia sẻ của cô giáo Vũ Thị Hương Giang, giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh khi tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" do Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) phối hợp với báo Dân trí tổ chức chiều 19/12.

Chị cho biết, bản thân cảm thấy vô cùng ấn tượng khi cuộc thi đã thu hút gần 1 triệu người tham dự. Vượt qua số lượng lớn người tham dự, nữ giáo viên vinh dự đạt giải Nhì cuộc thi.

Cô giáo Hương Giang đạt giải Nhì cuộc thi (Ảnh: Hải Long).

Nữ giáo viên chia sẻ, cuộc thi là dịp để chị tìm hiểu sâu hơn và hệ thống lại những kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Với vai trò là một giáo viên, chị cho rằng, những hiểu biết này đặc biệt ý nghĩa, có thể được vận dụng vào thực tiễn giảng dạy, giúp học sinh trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, để mỗi ngày đến trường với các em là một ngày vui.

Theo chị Hương Giang, cuộc thi được tuyên truyền sâu rộng trên phương tiện thông tin và tới các Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhờ vậy, đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn nơi chị sinh sống đã cùng tham gia.

Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh (thứ ba từ trái sang) và Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (thứ ba từ phải sang) tham quan gian trưng bày bên lề lễ trao giải (Ảnh: Hải Long).

“Qua cuộc thi, giáo viên và học sinh có thêm nhiều kiến thức bổ ích về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Không chỉ thu hút về số lượng lớn bài dự thi, cuộc thi năm nay còn ghi nhận nhiều ý tưởng mới, sáng tạo. Trong buổi tổng kết, trao giải, chúng tôi được lắng nghe và học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm quý”, nữ giáo viên chia sẻ.

Ở phần tự luận của bài dự thi, chị Hương Giang đề xuất một số ý tưởng nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như nghiên cứu gắn chip điện tử trên các phương tiện giao thông hoặc ứng dụng hệ thống camera tích hợp công nghệ AI.

Theo chị, các giải pháp này có thể hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông và người dân trong việc dự báo nguy cơ ùn tắc, phát hiện, xử lý vi phạm, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Là giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn ở bậc THCS, trong quá trình lên lớp, chị thường xuyên lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông vào các bài học.

Theo chị, bên cạnh những tiết học chuyên đề riêng, giáo viên hoàn toàn có thể linh hoạt đưa kiến thức về an toàn giao thông vào bài giảng để tạo sự gần gũi, giúp học sinh tiếp thu tự nhiên và hiệu quả hơn.

Vượt hàng trăm km ra Hà Nội dự lễ trao giải

Anh Lê Hồng Quang, giáo viên Trường THCS Thạch Hóa (xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị), cho biết cách đây ít ngày, anh bất ngờ nhận được thư mời tham dự lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với báo Dân trí tổ chức.

“Dù chưa biết mình đạt giải gì, nhưng được lọt vào vòng trong và được mời đến Hà Nội dự lễ trao giải là một niềm hạnh phúc lớn đối với cả nhóm”, anh Quang chia sẻ.

Để trực tiếp tham dự buổi lễ, nam giáo viên đã vượt quãng đường dài từ Quảng Trị ra Hà Nội. Suốt hành trình di chuyển cũng như trong thời gian chờ ban tổ chức công bố kết quả, tâm trạng luôn trong trạng thái hồi hộp, xen lẫn lo lắng.

Lễ trao giải cuộc thi diễn ra sau 3 tháng phát động (Ảnh: Hải Long).

Khoảnh khắc nghe tên đội mình được xướng lên ở hạng mục giải Nhì, anh và các thành viên vỡ òa, phấn khởi và tự hào. Với anh, giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực chung, đồng thời tiếp thêm động lực để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp về an toàn giao thông tới cộng đồng.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, trong 3 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9) với 3 kỳ thi, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân trên cả nước, với gần 1 triệu bài dự thi. Ban giám khảo đã chọn ra 10 bài thi xuất sắc trong mỗi kỳ để trao giải thưởng năm, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và các giải phụ khác. Danh sách 24 người đạt giải thưởng chính đã được công bố công khai trên báo Dân trí vào ngày 10/12.

Chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi, anh Quang cho hay, anh biết đến cuộc thi từ đầu tháng 7 và dành gần một tuần để tập trung chuẩn bị, chỉnh sửa và hoàn thiện bài dự thi một cách nghiêm túc.

Quá trình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn. Là giáo viên đứng lớp, anh vừa phải bảo đảm công việc giảng dạy tại trường, vừa phải tự nghiên cứu, tìm hiểu các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, lĩnh vực mà anh không am hiểu toàn diện.

"Khó nhất là cân bằng thời gian và chắt lọc nội dung sao cho vừa chính xác, dễ hiểu, lại có khả năng lan tỏa tới nhiều người. May mắn là trong quá trình làm bài, các thành viên trong nhóm luôn động viên, hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua áp lực”, anh Quang nói.

Anh Lê Hồng Quang nhận giải Nhì cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" (Ảnh: Hải Long).

Nhóm dự thi của anh gồm 3 thành viên, thống nhất định hướng xuyên suốt là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Để bảo đảm chất lượng bài thi, nhóm đã nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn giao thông, tham khảo tài liệu tuyên truyền của Cục Cảnh sát giao thông cùng nhiều bài viết chính thống trên báo chí, từ đó xây dựng nội dung có cơ sở, chặt chẽ và thuyết phục.

Ngay sau khi kết thúc lễ trao giải, anh Lê Hồng Quang vội vã bắt xe trở về quê, mang theo niềm vui và sự tự hào để chia sẻ cùng đồng nghiệp. Với anh, giải thưởng không chỉ là dấu mốc đáng nhớ của cá nhân mà còn là niềm vui chung của tập thể - những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tiếp thêm động lực trong suốt hành trình tham gia cuộc thi.