Ông Hoàng Xuân Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ, vừa ký thông báo về việc mất 119 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Thông báo được dựa trên các văn bản báo cáo sự việc của Văn phòng Đăng ký đất đai liên quan đến việc mất phôi sổ đỏ.

119 phôi sổ đỏ bị mất (Ảnh: Sở NN-MT Phú Thọ).

Để phòng ngừa việc sử dụng phôi sổ đỏ cho mục đích vi phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân không sử dụng, xác nhận nội dung liên quan đến số phôi này.

Trường hợp phát hiện giấy chứng nhận có số phát hành như trên đang lưu hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân báo ngay cho công an địa phương và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ (điện thoại liên hệ 0210.3847961) để có biện pháp xử lý kịp thời.

Cơ quan này cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an các tỉnh, thành phố thông báo, chỉ đạo đơn vị liên quan không sử dụng, xác nhận các nội dung, giao dịch liên quan đến 119 phôi sổ đỏ có số seri như trên.