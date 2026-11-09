Các phường, xã liên quan của Hà Nội đang rà soát, thực hiện kế hoạch của thành phố về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, đảm bảo an sinh xã hội trong giải quyết những vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Theo rà soát ban đầu của phường Định Công, có 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C Kim Văn - Kim Lũ thuộc diện phải di dời. Cụ thể:

Chung cư CT11 có 54 căn hộ với khoảng 147 nhân khẩu, trong đó có 53 căn hộ chủ sử dụng đang ở, 1 căn hộ đang cho thuê.

Chung cư CT12A có 69 căn hộ với 182 nhân khẩu, trong đó có 52 căn hộ chủ sử dụng đang ở, 17 căn hộ đang cho thuê.

Chung cư CT12B có 60 căn hộ với 193 nhân khẩu, trong đó có 59 căn hộ chủ sử dụng đang ở, 1 căn hộ đang cho thuê.

Chung cư CT12C có 63 căn hộ với 181 nhân khẩu, trong đó có 59 căn hộ chủ sử dụng đang ở, 4 căn hộ đang cho thuê.

Tòa chung cư CT11 Kim Văn - Kim Lũ (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Trong số 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại 4 tòa nhà này, diện tích các căn này vốn dành cho thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng nhưng đã bị chuyển thành căn hộ ở. Những vi phạm này làm tăng quy mô dân số, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Lãnh đạo phường Định Công cho biết quan điểm của phường là triển khai nghiêm túc, quyết liệt theo chỉ đạo của thành phố, xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân, an sinh xã hội, an toàn công trình và ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối với 246 căn hộ thuộc diện phải di dời, có 4 phương án dự kiến gồm:

Chủ đầu tư thỏa thuận chi trả tiền và hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định;

Bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà đối với hộ có nguyện vọng;

Người dân nhận tiền và tự lo tái định cư;

Người dân nhận tiền và đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền xem xét.

Diện tích sau khi di dời cư dân dự kiến được ưu tiên phục vụ sinh hoạt cộng đồng, bố trí các dịch vụ thương mại và tiện ích cho người dân tại các tòa nhà.

Theo lãnh đạo phường Định Công, phương án di dời, phá dỡ phải căn cứ kết quả rà soát của liên ngành và quyết định của cấp có thẩm quyền. Việc xử lý vi phạm phải bảo đảm kỷ cương pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Lộ trình triển khai xử lý vi phạm tại các tòa nhà chung cư Kim Văn - Kim Lũ theo kế hoạch của UBND phường Định Công sẽ có 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 tổ chức di dời, phá dỡ và xử lý các hạng mục vi phạm (thực hiện trong năm 2027-2028).

Ở giai đoạn này, căn cứ kết quả phân loại và phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND phường Định Công sẽ phối hợp với các sở, ngành của thành phố và chủ đầu tư triển khai di dời các hộ dân trong năm 2027.

Trong giai đoạn 2027-2028, phường Định Công sẽ phối hợp với chủ đầu tư tổ chức phá dỡ các công trình, hạng mục thuộc diện phải phá dỡ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn gồm 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh.