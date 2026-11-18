Sáng 18/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, cho biết Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng (Ảnh: Quốc hội).

Trong đó, Chính phủ đã rà soát quy định ngay tại dự thảo Luật mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực. Theo Thứ trưởng Bộ Công an, dự thảo chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong một số lĩnh vực để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm và cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định.

Đồng thời, dự thảo bỏ quy định về mức phạt tiền cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức phạt chung được áp dụng đối với địa bàn thuộc các thành phố, vì Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị đã có quy định giao HĐND thành phố quy định mức phạt tiền vi phạm hành chính trên địa bàn cao hơn không quá hai lần mức phạt tiền chung.

Một nội dung khác được rà soát, bổ sung là quy định biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế.

Cùng với đó, dự thảo Luật đã chỉnh lý không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế, mà là biện pháp đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế, được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xem xét thấy cần thiết phải ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Đáng chú ý, dự thảo chỉnh lý theo hướng không coi biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông hạ tầng số… là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, Chính phủ đã bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này để đảm bảo quyền con người, quyền công dân và tránh bị lạm dụng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu (Ảnh: Quốc hội).

Trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu ghi nhận Chính phủ đã cầu thị, khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Liên quan mức phạt tiền tối đa với vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo bộ, ngành khẩn trương rà soát, chuẩn hóa các lĩnh vực quản lý Nhà nước, để có sự phân định hợp lý, tạo cơ sở cho việc xác định mức phạt tiền tối đa phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Quốc hội).

Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đa số các nội dung trong dự thảo Luật đã được các cơ quan thống nhất tiếp thu, chỉnh lý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ lưỡng để thiết kế các nhóm lĩnh vực một cách hợp lý, làm cơ sở xác định mức tiền phạt tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính, phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ở tầm khái quát, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan phối hợp để khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua.