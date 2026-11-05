Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ký ban hành kế hoạch kiểm soát tình trạng chăn thả gia súc xâm nhập trái phép vào Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2027-2029, với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Vườn quốc gia Tràm Chim là một trong những điểm đến lý tưởng đối với du khách (Ảnh: VQG Tràm Chim).

Theo kế hoạch, Vườn quốc gia Tràm Chim hiện có khoảng 350 con trâu lớn, nhỏ được người dân thả rông, xâm nhập trái phép. Tình trạng này kéo dài dù từ năm 2020 đến năm 2025, các lực lượng chức năng đã phối hợp ngăn chặn, bắt giữ và bàn giao xử lý 355 vụ với 538 cá thể trâu, bò, liên quan 355 người, tổng số tiền xử phạt khoảng 375 triệu đồng.

UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá, việc gia súc chăn thả trái phép gây nhiều tác động tiêu cực đến hệ sinh thái đất ngập nước của Vườn quốc gia Tràm Chim. Nhiều loài thực vật như lúa ma, năng kim, hoàng đầu ấn, sen, súng bị trâu ăn hoặc giẫm đạp, dẫn đến suy thoái, kém phát triển.

Ngoài ra, trâu đi lại làm sạt lở các tuyến đê bao, bồi lắng ao trữ nước và kênh nội đồng phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Một số người còn lợi dụng việc chăn trâu để kích điện, giăng câu, lưới, đặt bẫy chim, lấy trứng và săn bắt động vật hoang dã.

Đáng chú ý, trâu thả rông lâu ngày trở nên hung dữ, khó kiểm soát, tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân. Tình trạng này còn gây tai nạn giao thông, làm thiệt hại lúa, hoa màu, cây ăn trái của các hộ dân sống quanh vườn quốc gia.

Trước thực trạng trên, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2029 giảm ít nhất 70% số gia súc chăn thả trái phép vào Vườn quốc gia Tràm Chim, đồng thời hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan từ đàn gia súc sang động vật hoang dã và con người.

Để thực hiện mục tiêu, tỉnh sẽ tổ chức 5 lớp tuyên truyền tại 4 xã Tràm Chim, Tam Nông, An Hòa và Phú Thọ; vận động các hộ chăn nuôi ký cam kết không thả gia súc vào Vườn.

Một giải pháp đáng chú ý là thí điểm quy hoạch khu vực được phép sử dụng nguồn cỏ tự nhiên bên trong Vườn. Theo đó, người dân được cắt cỏ mang về làm thức ăn cho gia súc với điều kiện cam kết không chăn thả trái phép. Chính quyền địa phương cũng vận động hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để làm chuồng trại, chuyển đổi nghề nghiệp và thay đổi tập quán chăn nuôi.

Trong giai đoạn 2027-2029, lực lượng chức năng dự kiến tổ chức tuần tra, truy quét trong 30 tháng, mỗi năm 10 tháng, với khoảng 30 người tham gia. Hoạt động được triển khai từ tháng 3 đến tháng 12 hằng năm, kết hợp ngăn chặn từ bên ngoài và vây bắt gia súc bên trong vườn quốc gia để xử lý theo quy định.

Tỉnh cũng sẽ trồng cây bản địa dọc taluy tuyến đê bao số 4, dài 12km thuộc phân khu A1, nhằm hạn chế gia súc xâm nhập; xây dựng 10 bảng pano tuyên truyền và một chuồng di động bằng thép kích thước 20x40m để tạm giữ gia súc vi phạm.

Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Tràm Chim sẽ ứng dụng flycam, camera giám sát tại các điểm nóng thường xuyên xảy ra tình trạng gia súc xâm nhập trái phép.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là hơn 2,3 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước bố trí cho Vườn quốc gia Tràm Chim hằng năm.