Ngày 4/11, gia đình ông Hỷ A Sáng (xã Bình An, TP Đồng Nai) cùng đội ngũ một công ty thi công chuyên nghiệp ở TPHCM bắt đầu di dời nguyên căn nhà 2 tầng lùi sâu vào bên trong vị trí hiện hữu 50m. Việc dịch chuyển này nhằm giữ lại căn nhà kiên cố, đồng thời bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng thực hiện dự án mở rộng đường ĐT769.

Căn nhà 2 tầng kiên cố của ông Hỷ A Sáng trong quá trình di dời (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Hỷ A Sáng cho biết, căn nhà 2 tầng được gia đình xây dựng năm 2009 với kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng nằm ngay mặt tiền đường ĐT769. Sau khi nhận thông báo thu hồi đất để nhà nước mở rộng đường, tôi đã lên mạng tìm hiểu và liên hệ các công ty chuyên di dời nhà để bàn giao đất cho đơn vị thi công.

"Gia đình tôi phía sau đất còn rộng nên thay vì tháo dỡ hoàn toàn, tôi quyết định giữ lại công trình kiên cố sau 17 năm xây dựng. Tôi lên mạng tìm hiểu và thuê đơn vị chuyên môn nâng, gia cố tại TPHCM về di chuyển căn nhà. Tổng chi phí cho việc di dời này là hơn 400 triệu đồng", ông Hỷ A Sáng cho biết.

Căn nhà 2 tầng có diện tích rộng khoảng 300m2, nặng khoảng 300 tấn. Theo phương án thi công, căn nhà được nâng khỏi nền móng cũ, di chuyển lùi khoảng 50m, sau đó nâng nền nhà lên cao 1m để tránh ngập lụt.

Các con lăn, ván gỗ hỗ trợ việc di dời căn nhà (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đơn vị thi công, bên dưới công trình được lắp đặt hệ thống con lăn, ván gỗ, kích thủy lực cùng nhiều thiết bị chuyên dụng. Sau mỗi quãng dịch chuyển ngắn, lực lượng công nhân đều tỉ mỉ kiểm tra độ cân bằng, vị trí chịu lực và kết cấu tổng thể của căn nhà trước khi tiếp tục vận hành.

Để thực hiện công trình này, trước đó các kỹ sư phải khảo sát toàn bộ kết cấu, xác định chính xác trọng lượng, nền móng và các vị trí chịu lực. Phương án đặt kích, gia cố và hướng di chuyển đều được tính toán chi tiết trước khi triển khai. Khác hoàn toàn với việc tháo dỡ, quá trình di dời nhà nguyên khối đòi hỏi toàn bộ kết cấu phải giữ được sự ổn định tuyệt đối trong suốt thời gian nâng và di chuyển.

Đội ngũ theo sát tỉ mỉ quá trình di dời căn nhà của ông Hỷ A Sáng (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, gia đình ông Trần Văn Hùng (xã Xuân Phú, TP Đồng Nai) cùng đội ngũ thi công chuyên nghiệp đã hoàn tất việc di dời nguyên căn nhà sang vị trí mới để bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng thực hiện dự án mở rộng đường ĐT773.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT769 có tổng diện tích thu hồi đất khoảng 135,5ha tại 3 xã, phường gồm: Dầu Giây, Bình An và Long Thành. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.796 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2028.