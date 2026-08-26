Chi 2.100 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 28 ở Lâm Đồng

Ngày 26/8, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng đang lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28 từ Di Linh đến Gia Nghĩa.

Theo kế hoạch, hồ sơ thiết kế dự án sẽ được phê duyệt trong tháng 10, tổ chức đấu thầu xây lắp, khởi công trong tháng 12.

Một đoạn quốc lộ 28 qua tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Lê Phước).

Quốc lộ 28 có tổng chiều dài hơn 300km, là trục kết nối huyết mạch giao thông hướng Đông - Tây của tỉnh Lâm Đồng. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28 được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt vào cuối tháng 6 vừa qua với tổng chiều dài 102km, tốc độ thiết kế 40-60km/h tùy từng đoạn.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư với tổng vốn 2.100 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án này được thực hiện từ năm 2026 đến 2029.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc nâng cấp quốc lộ 28 nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, tăng kết nối với quốc lộ 20 và các tuyến cao tốc. Đây cũng là trục giao thông kết nối khu vực Tây Nguyên với các cảng biển khu vực phía Đông của Lâm Đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, thúc đẩy giao thương và mở thêm không gian phát triển cho khu vực phía Tây Lâm Đồng.