Chiều 16/11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn (Công an TP Đồng Nai) phối hợp với cơ quan chức năng xã Phước Thái đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xe container trên quốc lộ 51.

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, xe container mang BKS 51M-007.xx lưu thông từ cao tốc Bến Lức - Long Thành ra quốc lộ 51 theo hướng về TPHCM. Khi vừa qua nút giao Phước Thái (xã Phước Thái, Đồng Nai), phần đầu xe bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế vội điều khiển phương tiện tấp vào lề đường rồi mở cửa thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy xe container trên quốc lộ 51 (Ảnh: CTV).

Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều người dân cùng tài xế đã huy động bình chữa cháy mini đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá lớn, mọi nỗ lực khống chế ban đầu đều bất thành.

Sự cố xảy ra đúng vào giờ cao điểm khiến Quốc lộ 51 đoạn qua khu vực xã Phước Thái bị ùn tắc cục bộ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.