Cháy tiệm giặt sấy, nghi bị tưới xăng đốt khiến một người bị bỏng

Lãnh đạo phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại tiệm giặt sấy vào chiều 7/6.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h, đối tượng S.H.H. (27 tuổi, trú tại phường Bạc Liêu) đem theo một chai nhựa nghi chứa xăng đi vào tiệm giặt sấy nằm trên đường Lê Duẩn.

Thời điểm này, anh L.V.Đ. (chủ tiệm) không có mặt, chỉ có 3 nhân viên nữ.

Khu vực xảy ra vụ cháy (Ảnh: Mạng xã hội TNBL).

Lúc này, H. được cho là dùng xăng tưới vào tiệm giặt nên 3 nhân viên bỏ chạy ra ngoài, cho đến khi phát hiện cháy.

Ngay sau khi nhận tin cháy, lực lượng chức năng địa phương đã đến ứng cứu, dập tắt lửa.

Vụ cháy khiến đối tượng H. bị bỏng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

"Công an đang điều tra nguyên nhân và làm rõ đối tượng có liên quan", một lãnh đạo phường Bạc Liêu thông tin với phóng viên Dân trí.