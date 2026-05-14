Cháy nhà nghỉ ở đảo Lý Sơn, thiệt hại nhiều tài sản của du khách

Ngày 14/5, thông tin từ UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), trên địa bàn xảy ra vụ cháy tại cơ sở lưu trú gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân và du khách.

Vụ cháy xảy ra lúc 19h45 ngày 13/5, tại nhà nghỉ M.V. trên đảo Bé (thôn Bắc An Bình, đặc khu Lý Sơn). Hai căn phòng được xây dựng gần bờ biển, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, nỗ lực chữa cháy của người dân bất thành.

Vụ cháy tại nhà nghỉ M.V. ở đặc khu Lý Sơn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, 5 khách lưu trú trong 2 căn phòng này đã ra ngoài nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ việc khiến 2 căn phòng tại nhà nghỉ M.V. hư hỏng hoàn toàn, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra vụ cháy còn làm hư hỏng nhiều tài sản của du khách với tổng giá trị khoảng 115 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã làm việc với chủ nhà nghỉ và những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua đó, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cháy có thể do chập điện.

Đặc khu Lý Sơn cách đất liền 17 hải lý, diện tích khoảng 10km2, gồm đảo Lớn và đảo Bé. Khu vực này có vết tích của 10 miệng núi lửa, trong đó có 3 miệng núi lửa nằm dưới đáy biển.

Đặc khu Lý Sơn sở hữu nhiều miệng núi lửa, bãi biển đẹp, khung cảnh hoang sơ. Ngoài ra, Lý Sơn còn nổi tiếng bởi hải sản tươi ngon, đặc biệt là đặc sản tỏi. Trung bình mỗi năm đảo Lý Sơn đón khoảng 250.000 du khách.