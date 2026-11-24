Khoảng 14h24 ngày 24/11, tại căn nhà cao 4 tầng nằm ở số 62 phố Hàng Thiếc, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, xảy ra hỏa hoạn.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm ở phố Hàng Thiếc (Ảnh: Tiến Thành).

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, diện tích đám cháy khoảng 20m2, ngôi nhà bị cháy một phần ở tầng 2 và tầng 3. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Qua xác minh, tầng 1 căn nhà được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh.

Tới khoảng 15h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.