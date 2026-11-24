Cháy nhà 4 tầng trên phố cổ Hà Nội
(Dân trí) - Theo cảnh sát, diện tích đám cháy khoảng 20m2, ngôi nhà bị cháy cao 4 tầng nằm ở phố Hàng Thiếc, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Khoảng 14h24 ngày 24/11, tại căn nhà cao 4 tầng nằm ở số 62 phố Hàng Thiếc, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, xảy ra hỏa hoạn.
Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.
Theo cảnh sát, diện tích đám cháy khoảng 20m2, ngôi nhà bị cháy một phần ở tầng 2 và tầng 3. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Qua xác minh, tầng 1 căn nhà được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh.
Tới khoảng 15h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, xảy ra một vụ nổ.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra tại vụ nổ tại hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong.
Theo báo cáo của Sở Y tế TP Hà Nội, tính đến 13h ngày 24/11, vụ nổ khiến 6 nạn nhân tử vong và 10 người bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Đại học Y và Bệnh viện Đống Đa.
Công an Hà Nội cho biết sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas.