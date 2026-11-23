Sáng 23/11, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà 4 tầng ở phường Tân Định, TPHCM.

Khoảng 6h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực sân thượng của căn nhà 4 tầng trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định. Phát hiện hỏa hoạn, những người bên trong căn nhà đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài, đồng thời tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Người dân sau đó gọi báo cơ quan chức năng.

Đám cháy bùng phát tại khu vực sân thượng căn nhà 4 tầng trên đường Trần Quang Khải (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, cảnh sát sử dụng xe thang tiếp cận, phun nước vào khu vực sân thượng để dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.