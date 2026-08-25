Cháy lớn tại đảo Ký Ức Hội An, tạm dừng biểu diễn trong ngày 26/8

Trưa 25/8, lãnh đạo phường Hội An (Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại khu vực nhà biểu diễn trong khuôn viên đảo Ký Ức Hội An.

Khoảng 10h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong khu vực đảo Ký Ức Hội An. Chỉ trong thời gian ngắn, khói đen bốc cao nghi ngút, thu hút sự chú ý của người dân và du khách đang có mặt trong khu vực.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy (Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng và khống chế ngọn lửa.

Lãnh đạo phường Hội An cho biết đám cháy cơ bản đã được khống chế sau đó. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường và thống kê, đánh giá thiệt hại. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa 25/8, đại diện đảo Ký Ức Hội An xác nhận một sự cố cháy đã xảy ra tại khu vực sân khấu trong khuôn viên. Sự cố đã được lực lượng tại chỗ và cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến các khu vực khác trên đảo Ký Ức Hội An.

Ban lãnh đạo đảo Ký Ức Hội An đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường và xác minh nguyên nhân sự cố.

Để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác kiểm tra, sửa chữa, show thực cảnh Ký Ức Hội An tạm dừng biểu diễn trong ngày 26/8, dự kiến sẽ biểu diễn trở lại từ ngày 27/8.