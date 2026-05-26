Chạy lại tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo từ tháng 6

Theo thông báo của đơn vị khai thác, tuyến tàu cao tốc chặng TPHCM - Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại từ tháng 6, sau hơn nửa năm dừng khai thác.

Đơn vị đưa vào khai thác loại tàu mới với thiết kế 3 thân, hợp kim nhôm, tải trọng 527 hành khách, vận tốc 30 hải lý/h.

Tàu cao tốc chạy tuyến TPHCM - Côn Đảo từ tháng 6 (Ảnh: Phú Quý Express).

Dự kiến, tuyến tàu khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày vào các ngày trong tuần và 2 chuyến/ngày vào cuối tuần, dịp lễ, Tết. Lộ trình di chuyển từ cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu) đến cảng Bến Đầm (đặc khu Côn Đảo) và ngược lại.

Mức giá ghế ngồi hạng phổ thông là 965.000 đồng vào ngày trong tuần và 1,055 triệu đồng vào cuối tuần. Giá vé giường nằm là 975.000 đồng vào trong tuần và 1,075 triệu đồng vào cuối tuần.

Trước đó, tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo (khởi hành từ cảng Nhà Rồng - Khánh Hội) được khai trương ngày 21/3/2025. Tuyến tàu được duy trì đến cuối tháng 8/2025 thì dừng khai thác vì mùa biển động.

Hiện nay, phương tiện kết nối TPHCM với đặc khu Côn Đảo chủ yếu là máy bay (chặng Tân Sơn Nhất - Côn Đảo) và tàu biển (chặng Vũng Tàu - Côn Đảo; TPHCM - Côn Đảo). Ngoài ra, đặc khu cũng có tuyến tàu khách kết nối với cảng Trần Đề (TP Cần Thơ).