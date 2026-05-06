Cháy cửa hàng trên phố Hàng Vôi, cảnh sát giải cứu 4 người mắc kẹt

Khoảng 23h19 ngày 5/5, tại cửa hàng kinh doanh cháo ở số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Theo cảnh sát, tiếp giáp phía sau cửa hàng cháo này là một nhà dân, thời điểm xảy ra cháy bên trong nhà có 4 người bị mắc kẹt.

Cửa hàng cháo - nơi xảy ra hoả hoạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8, 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, xuất 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhà chức trách cho biết, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1 của cửa hàng cháo, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau. Qua trinh sát nắm tình hình, cảnh sát xác định bên trong nhà dân phía sau cửa hàng có người mắc kẹt.

Cảnh sát giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong ngôi nhà phía sau cửa hàng cháo (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 23h45 cùng ngày (5/5), đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, cảnh sát ngăn chặn vụ cháy không để lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên.

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa được 4 nạn nhân mắc kẹt trong ngồi nhà tiếp giáp cửa hàng cháo ra vị trí an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.