Ngày 19/11, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại công ty ở phường Tân Hiệp.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: N.D.)

Theo thông tin ban đầu, hơn 4h cùng ngày, lửa bùng lên tại khu vực nhà xưởng của công ty chuyên sản xuất đồ dùng bằng gỗ trên đường Khánh Bình 05, khu phố Tân Hóa Khánh (phường Tân Hiệp).

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh, bao trùm nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy khu vực 32 (PC07, Công an TPHCM) huy động nhiều xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Đến 7h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại đang được thống kê, làm rõ.