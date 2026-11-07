Đến gần 19h ngày 7/11, Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07, Công an TPHCM) vẫn đang phun nước để dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty ở phường Tân Khánh.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, lửa bùng lên tại công ty sản xuất đồ dùng bằng gỗ trên đường Tân Phước Khánh 40 (phường Tân Khánh).

Người dân tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng lan ra khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông, kèm theo nhiều tiếng nổ. Nhiều người ở khu vực lân cận cũng kéo vòi nước và di dời tài sản, đề phòng cháy lan.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy khu vực 32 huy động xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Hiện, đám cháy đã được khống chế, không còn khả năng cháy lan. Cảnh sát đang tiếp tục phun nước và kiểm tra hiện trường.