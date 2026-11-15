Sáng 15/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Phú Diễn (TP Hà Nội) xác nhận, khoảng 9h cùng ngày, tại một căn hộ chung cư ở tầng 10 tòa S4 chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý đám cháy, tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Khói đen bốc lên từ căn hộ ở tầng 10 tòa chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu (Ảnh: Cắt từ clip).

"Rất may vụ cháy không làm ai bị thương, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ khu vực nhà bếp của căn hộ chung cư.

Sau khoảng thời gian ngắn, đám cháy đã được dập tắt. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê", vị lãnh đạo nói.

Anh Nguyễn Thành, một nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cột khói đen từ căn hộ chung cư bốc lên cao khiến nhiều cư dân lo lắng. Khói đen cũng ám vào các căn hộ tầng phía trên.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Goldmark City là khu đô thị phức hợp gồm căn hộ chung cư, văn phòng và trung tâm thương mại, tọa lạc tại số 136 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội. Dự án có tổng diện tích hơn 12ha. Khu đô thị gồm 9 tòa tháp cao khoảng 40 tầng.