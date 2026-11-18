Ngày 18/11, Công an Hà Nội cho biết vào khoảng 5h cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin, số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa.

Cảnh sát hướng dẫn người dân thoát nạn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi nhận tin báo, Công an Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng phá cửa tiếp cận căn hộ, triển khai chữa cháy và tổ chức hướng dẫn 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, thoát nạn theo cầu thang bộ.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Các nạn nhân được cảnh sát hướng dẫn, giải cứu đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Chung cư Mandarin Garden tọa lạc tại số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, Hà Nội, thuộc khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Đây là tổ hợp căn hộ cao cấp gồm nhiều tòa nhà, có không gian sống và tiện ích nội khu.