Phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI diễn ra chỉ trong trọn một ngày, được rút ngắn hơn một nửa so với thông lệ ở các kỳ họp trước. Song theo các đại biểu Quốc hội, việc rút ngắn thời gian không làm giảm chất lượng của phiên chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) cho rằng với khối lượng công việc ngày càng lớn, bố trí thời gian hợp lý hơn cho phiên chất vấn là cần thiết. Quốc hội rút ngắn thời gian chất vấn xuống một ngày, theo đại biểu, vẫn phải bảo đảm chất lượng, không để việc giảm thời lượng làm giảm cơ hội đối thoại, tranh luận và giám sát của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân (Ảnh: Quốc hội).

Mặt khác, ông cho rằng cử tri theo dõi phiên chất vấn không chỉ để biết đại biểu hỏi gì, bộ trưởng trả lời ra sao, mà còn muốn nhìn thấy thái độ, bản lĩnh, tư duy và trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành đối với những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

“Việc đối đáp trực tiếp của bộ trưởng trước chất vấn của đại biểu giúp cử tri đánh giá thực chất hơn năng lực nắm bắt vấn đề, khả năng xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu”, ông Xuân nói và nhìn nhận đây là giá trị rất riêng của hoạt động chất vấn.

Từ góc độ đại biểu dân cử, ông Xuân cho rằng việc đổi mới chất vấn không nên chỉ giới hạn trong các kỳ họp. Thay vào đó, cần tổ chức thường xuyên hơn các diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành với đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề lớn, những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Cùng với đó, đại biểu gợi mở việc mở rộng diễn đàn đối thoại trực tiếp hoặc trực tuyến để người dân có thể gửi câu hỏi, kiến nghị và được người có trách nhiệm trả lời.

Nhưng điều quan trọng được đại biểu lưu ý là phải theo dõi đến cùng những cam kết sau chất vấn. “Điều cử tri cần không chỉ là câu trả lời tại nghị trường, mà quan trọng hơn là vấn đề được giải quyết như thế nào, khi nào hoàn thành và ai chịu trách nhiệm”, ông Xuân nói.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Minh Hiếu ghi nhận hai nhóm lĩnh vực được lựa chọn chất vấn lần này cơ bản đã bám sát những điểm nghẽn lớn của nền kinh tế.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Minh Hiếu (Ảnh: Hồng Phong).

Với lĩnh vực tài chính, theo ông, cần tập trung làm rõ vì sao giải ngân đầu tư công chậm, nguồn lực lớn chưa chuyển hóa tương xứng thành năng lực tăng trưởng, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, báo cáo của Bộ cho thấy nhiều kết quả tích cực, song ông Hiếu cũng chỉ ra điểm nghẽn khi nhiều cơ sở dữ liệu chưa liên thông, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu chưa phát huy hiệu quả tương xứng.

Theo ông, điều cử tri mong đợi không chỉ là bộ trưởng báo cáo đã làm được những gì, mà quan trọng hơn là những tồn tại sẽ được giải quyết như thế nào, ai chịu trách nhiệm và bao giờ có kết quả. “Đó mới là giá trị cốt lõi cần hướng tới khi đổi mới hoạt động chất vấn của Quốc hội”, ông Hiếu nói.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn, cũng nhấn mạnh điều cử tri chờ đợi là phiên chất vấn phải thực chất, có tính tranh luận cao, truy vấn đến cùng những vấn đề chưa được trả lời thỏa đáng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn (Ảnh: Hồng Phong).

Qua phiên chất vấn, theo ông, phải nhận diện được điểm nghẽn thể chế, xác định Việc lựa chọn chất vấn thuộc hai lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ lần này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng đã chạm đúng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, với mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững.

“Với phạm vi rộng, chuyên sâu nhưng thời lượng có hạn nên chắc chắn phiên đăng đàn sẽ là thách thức rất lớn cho các bộ trưởng. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh của mình, các bộ trưởng sẽ trả lời cụ thể câu hỏi của đại biểu Quốc hội và có những cam kết giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng”, đại biểu Sơn kỳ vọng.