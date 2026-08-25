Chấp hành viên nhiều lần mượn tiền của người được thi hành án

Thông tin được nêu tại Kết luận của Thi hành án dân sự tỉnh An Giang đối với các nội dung tố cáo ông Phạm Quang Trưởng và ông Hồ Hoàng Vĩnh Phú, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (nay là Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10 - An Giang), vừa được Bộ Tư pháp công khai.

Theo kết luận, trong thời gian được phân công tổ chức thi hành án năm 2022-2024, chấp hành viên Phạm Quang Trưởng nhiều lần mượn tiền của bà Võ La Mai Phương (người được thi hành án) với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Chấp hành viên Phạm Quang Trưởng nhiều lần mượn tiền của bà Võ La Mai Phương (người được thi hành án) với tổng số tiền 80 triệu đồng (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Làm việc với đoàn xác minh, bà Võ La Mai Phương khẳng định bị áp lực tâm lý nên phải cho chấp hành viên mượn tiền trong thời gian ông Trưởng trực tiếp tổ chức thi hành án vụ việc của mình.

Việc phải cho mượn tiền diễn ra nhiều lần đã gây phiền hà cho bà Phương và tạo cảm giác sẽ bị làm khó khăn nếu không cho mượn tiền. Người phụ nữ này đã cung cấp sao kê ngân hàng, các tin nhắn qua Zalo thể hiện việc hứa hẹn sớm tổ chức thi hành án và đề nghị mượn tiền.

Ngoài ra, đoàn xác minh cũng làm việc với một số người dân khác và được cung cấp thông tin tố cáo chấp hành viên thu tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế không ban hành biên lai, có hành vi mượn tiền cá nhân 20 triệu đồng dù không phải người trực tiếp tổ chức thi hành án (sau đó đã trả đủ số tiền mượn và số tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế).

Đoàn xác minh cũng ghi nhận ông Trưởng đã trả đủ số tiền đã mượn cho bà Võ La Mai Phương trước khi thay đổi chấp hành viên.

Thi hành án dân sự tỉnh An Giang cho rằng việc ông Trưởng lợi dụng vị trí công tác để mượn tiền người được thi hành án vi phạm quy định những việc chấp hành viên không được làm; vi phạm về đạo đức công vụ và quy định những việc cán bộ, công chức không được làm.

Hành vi đó cũng vi phạm quy định của Đảng liên quan đến hoạt động công vụ và thuộc một trong những hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống được nêu tại Hướng dẫn số 25/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

“Công dân tố cáo ông Phạm Quang Trưởng có hành vi không thông báo cho người được thi hành án quyền nhận tài sản để khấu trừ vào số tiền được thi hành án (vi phạm khoản 2 Điều 104 Luật Thi hành án dân sự) là tố cáo đúng”, kết luận nêu.

Hành vi của chấp hành viên này được đánh giá nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong công chức và làm giảm sút niềm tin của người dân đối với nhiệm vụ thi hành án dân sự.

Trong giai đoạn tự giải trình và làm việc với đoàn xác minh vụ việc, chấp hành viên còn quanh co, chưa tự giác nhìn nhận khuyết điểm, sai sót.

Chính vì thế, đoàn xác minh kiến nghị Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh An Giang xem xét, xử lý kỷ luật ông Phạm Quang Trưởng tương xứng với tính chất và mức độ.

Đối với chấp hành viên Hồ Hoàng Vĩnh Phú, kết luận cho thấy ông Phú đã không kiên quyết báo cáo, đề xuất lãnh đạo đơn vị kịp thời chỉ đạo giải quyết vụ việc, làm phát sinh tố cáo. Quá trình làm việc, ông Phú có thái độ tiếp thu, nhìn nhận khuyết điểm của mình.

Từ đó, đoàn xác minh kiến nghị Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh An Giang xem xét tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với chấp hành viên Hồ Hoàng Vĩnh Phú.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh An Giang đã giao Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Quang Trưởng theo quy định.