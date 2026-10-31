Chàng trai dân tộc Thái và lá đơn tình nguyện đi nghĩa vụ dài 2 trang giấy

Ngày 31/10, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, tỉnh Nghệ An, xác nhận địa phương đã tiếp nhận thông tin về việc công dân Lộc Anh Quân (SN 2008, trú tại bản Vẽ, xã Yên Na) viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

“Việc thanh niên Lộc Anh Quân chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ địa phương. Đây là hành động đáng ghi nhận, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích trong thanh niên. Hiện địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ công dân năm 2027 theo đúng quy định”.

Công an xã Yên Na tiếp nhận đơn của Lộc Anh Quân (Ảnh: Công an xã Yên Na).

Trong lá đơn viết tay dài hai trang giấy, chàng trai dân tộc Thái 18 tuổi này đã bày tỏ nhận thức về trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc, cùng mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường Công an nhân dân.

"Tôi nhận thức được rằng tham gia nghĩa vụ công an là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng mà công dân đối với Tổ quốc, mà còn là để bản thân học tập, rèn luyện tính kỷ luật, gương mẫu, trưởng thành...", Quân viết trong đơn.

Theo nội dung lá đơn, Quân cho biết bản thân luôn dành tình cảm đặc biệt cho lực lượng Công an nhân dân, mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục và góp sức vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự.

"Tôi luôn có đam mê, yêu thích màu áo Công an nhân dân và mong muốn được đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội", chàng trai 18 tuổi bày tỏ.

Không chỉ thể hiện tình yêu đối với màu áo công an, Quân còn xác định việc tham gia nghĩa vụ là cơ hội để bản thân được rèn luyện ý chí, tính kỷ luật và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Qua tìm hiểu thông tin tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Quân đã chủ động viết đơn gửi Công an xã Yên Na bày tỏ nguyện vọng được tham gia tuyển chọn.

Trong đơn, chàng trai trẻ cũng cam kết nếu được tuyển chọn sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, điều lệnh, kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân; tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.

Theo Công an xã Yên Na, thực hiện công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027, thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn đến thanh niên trong độ tuổi.

Cùng với đó, cán bộ công an xã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, vận động thanh niên tìm hiểu, đăng ký thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Việc Lộc Anh Quân tự nguyện viết đơn được địa phương ghi nhận là hành động tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hiện nguyện vọng của Quân đã được Công an xã Yên Na tiếp nhận để xem xét, hướng dẫn thực hiện các bước tuyển chọn theo quy định.