Chàng trai cầu hôn bạn gái giữa "bão" ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup 2026

Ngay khi tuyển Việt Nam thắng Thái Lan chung cuộc với tỉ số 4-2 sau hai lượt trận, nhiều tuyến phố Hà Nội nhanh chóng trở nên đông vui, náo nhiệt. Người lớn, trẻ nhỏ mang cờ Tổ quốc đổ ra đường ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Sau chức vô địch năm 2024, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại Thái Lan để lên ngôi tại ASEAN Cup 2026. Đây là lần thứ hai liên tiếp tuyển Việt Nam đứng trên đỉnh của bóng đá khu vực Đông Nam Á, điều này càng khiến màn ăn mừng của người hâm mộ thêm cuồng nhiệt (Ảnh: Thành Đông).

Khu vực ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài đông kín người hâm mộ vẫy cờ Tổ quốc, hò reo ăn mừng (Ảnh: Thành Đông).

Dù đã qua 23h đêm, hàng vạn người hâm mộ vẫn đổ ra nhiều tuyến đường như Cầu Giấy, Kim Mã, hầm Kim Liên, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng... (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khu vực hầm Kim Liên, dòng người cả bên trên và bên dưới đều chật cứng, song tất cả đều chung tâm trạng phấn khích và tự hào (Ảnh: Quân Trần).

Đúng dịp đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại ASEAN Cup 2026, anh Khổng Tiến Anh (Hà Nội) đã bí mật chuẩn bị màn cầu hôn bạn gái đã gắn bó 9 năm. Màn cầu hôn giữa phố của đôi tình nhân nhận được sự cổ vũ, chúc mừng của đông đảo người dân đang đi "bão" trong đêm (Ảnh: Quân Trần).

"Mình đã lên kế hoạch cầu hôn bạn gái vào dịp đội tuyển Việt Nam chiến thắng từ trước. Hòa vào niềm vui chung của cả nước, mình cũng muốn đánh dấu niềm hạnh phúc của cá nhân, để sau này nhìn lại, đấy sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ", anh Tiến Anh chia sẻ (Ảnh: Quân Trần)

Người hâm mộ không ngần ngại mang theo cả xoong nồi hay bất cứ vật dụng gì để cùng tạo nên những âm thanh đầy sôi động và phấn khích (Ảnh: Thành Đông)

Những cái bắt tay, cùng nhau chia sẻ niềm vui chung, không phân biệt già, trẻ, lớn, bé (Ảnh: Quân Trần).

Khách du lịch nước ngoài cũng được dịp hòa chung bầu không khí vô cùng đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải, Thành Đông).

“Tôi yêu Việt Nam. Được có mặt ở đây, cùng cổ động viên Hà Nội tận hưởng không khí tuyệt vời này khiến tôi rất phấn khích!”, Saul (du khách Mỹ) chia sẻ khi hòa cùng dòng người hâm mộ của Việt Nam ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Thành Đông).

Không chỉ mang theo cờ và những vật dụng quen thuộc, nhiều người dân xuống đường ăn mừng còn đưa cả thú cưng như chó, mèo đi cùng (Ảnh: Thành Đông).

Tới khoảng 1h sáng 27/8, dòng người ăn mừng vẫn còn khá đông đúc tại nhiều khu vực, tuyến đường trung tâm (Ảnh: Quân Trần).