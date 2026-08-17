Chấn chỉnh đám đông livestream vụ du khách nước ngoài mất tích

Ngày 17/8, lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa cho biết địa phương đang phối hợp với công an, quân sự, biên phòng, cùng nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tìm kiếm nam du khách mang quốc tịch Trung Quốc mất tích trên vùng biển thuộc địa bàn từ tối 7/8.

Đám đông liên tục quay phim, chụp ảnh người thân của nạn nhân (Ảnh: Minh Nguyễn).

Theo lãnh đạo phường, đây là trường hợp mất tích kéo dài trên vùng biển Tuy Hòa. Bên cạnh việc huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, chính quyền địa phương cũng chấn chỉnh tình trạng tập trung đông người tại khu vực bãi biển để quay phim, chụp ảnh, livestream (phát trực tiếp) người thân của nạn nhân và quá trình tìm kiếm.

UBND phường Tuy Hòa đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền những thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc, đặc biệt là các nội dung có thể gây hoang mang, làm tổn thương gia đình nạn nhân hoặc ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm, cứu nạn.

"Chúng tôi yêu cầu chấm dứt các hoạt động tự phát, mê tín, dị đoan; không tụ tập gây mất an ninh, trật tự, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân và du khách", lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa cho hay.

Cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Minh Nguyễn).

Đối với những trường hợp được lực lượng chức năng cho phép tham gia hỗ trợ tìm kiếm trên biển, UBND phường Tuy Hòa yêu cầu phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn an toàn, mặc áo phao, sử dụng đầy đủ trang thiết bị bảo hộ và phương tiện cứu sinh cần thiết. Người dân không được tự ý tìm kiếm tại khu vực nguy hiểm hoặc khi điều kiện thời tiết không bảo đảm.

Trước đó, chiều 7/8, chị L.D.B. (21 tuổi, ở xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk) cùng bạn trai mang quốc tịch Trung Quốc đi dạo tại khu vực bãi biển.

Khoảng 18h45, bạn trai chị B. ra sát mép biển để rửa tay đã bất ngờ bị một con sóng lớn cuốn ra xa. Đến nay, nam du khách vẫn chưa được tìm thấy.

Chính quyền địa phương yêu cầu không được tụ tập đông người, tổ chức các hoạt động mê tín, dị đoan (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng và người dân đã tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do vụ việc kéo dài, khu vực bãi biển ngày càng thu hút đông người hiếu kỳ. Trong số này có những người livestream liên tục cả ngày lẫn đêm, ghi hình lại hoạt động tìm kiếm và chia sẻ lên các nền tảng.

Khi người thân của nam du khách từ Trung Quốc sang Việt Nam để tìm kiếm, một số người vẫn liên tục quay phim, chụp ảnh, thậm chí đưa điện thoại sát mặt người thân nạn nhân.