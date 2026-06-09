Cây xanh bật gốc, kéo đổ 2 cột điện ở TPHCM

Đến chiều 9/6, lực lượng chức năng phường Chánh Phú Hòa, TPHCM, đã hoàn tất việc khắc phục hiện trường vụ cây xanh bật gốc, kéo đổ 2 cột điện và làm nhiều dây điện rơi xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một cây xanh lớn trong hẻm bất ngờ bật gốc, đổ ra đường. Cây đổ kéo theo 2 cột điện ngã xuống, khiến nhiều dây điện rơi vắt ngang đường ĐH605, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cây xanh trong hẻm bị bật gốc, đổ ra đường ĐH605 (Ảnh: Ngọc Thuận).

Tại hiện trường, cây xanh có nhiều nhánh lớn, phần rễ xuất hiện dấu hiệu mục nát. Sự cố khiến 2 cột điện bị kéo ngã xuống đường, nhiều dây điện đứt và vắt ngang mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông qua khu vực. Nhiều phương tiện phải quay đầu, chọn lộ trình khác để di chuyển.

Theo ghi nhận, thời điểm cây đổ, khu vực không có mưa. May mắn sự cố xảy ra khi không có người và phương tiện đi qua nên không gây thương vong.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, cắt tỉa và di dời cây xanh. Nhân viên ngành điện lực và viễn thông cũng được huy động để kiểm tra, khắc phục hệ thống cột điện, dây cáp bị ảnh hưởng.